Jackson wederom snelste op 500 meter, geen Nederlandse schaatssters op podium

Schaatsster Erin Jackson heeft ook in het tweede wereldbekerweekend de 500 meter op haar naam geschreven. Bij de eerste wereldbeker van het seizoen, vorige week in Tomaszów Mazowiecki, was ze al tweemaal de snelste op de kortste sprintafstand.

De Amerikaanse Jackson kende in Stavanger een kleine aarzeling bij de start, maar opende desondanks in 10,4. Na een verder vlekkeloze race finishte ze in 37,60. De Japanse Nao Kodaira snelde met 37,70 naar de tweede tijd.

De Nederlandse vrouwen eindigden, net als in Tomaszów Mazowiecki, naast het podium. Jutta Leerdam was de snelste van de Nederlandse deelneemsters. De 22-jarige sprintster bleef, na een kleine hapering in de bocht, net boven de grens van de 38 seconden (38,06) en werd daarmee zevende.