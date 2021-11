ChristenUnie-leider Segers: 2G is geen heilzame weg

De ChristenUnie blijft principiële bezwaren houden tegen 2G-beleid, waarbij alleen nog gevaccineerde of herstelde mensen toegang krijgen tot bepaalde locaties. Dat heeft voorman Gert-Jan Segers gezegd op het congres van zijn partij. "2G is geen heilzame weg. Het maakt de polarisatie in de samenleving groter", zei hij.

De leden van zijn partij hadden eerder op de dag de fractie opgeroepen om helemaal niet in te stemmen met uitbreiding van het gebruik van het coronatoegangsbewijs of 2G, maar op die oproep ging Segers in zijn speech niet rechtstreeks in.

Het demissionaire kabinet werkt aan wetgeving om na de lockdownmaatregelen van dit moment voor sommige gelegenheden 2G mogelijk te maken. Ongevaccineerden hebben dan geen toegang, wat volgens het kabinet moet helpen om de besmettingscijfers niet verder te laten oplopen.

'Samenleving heel houden'

Segers heeft daar grote moeite mee. "We kunnen niet alleen maar nee zeggen tegen maatregelen. Dat is te makkelijk", zei de fractievoorzitter van de kleinste regeringspartij. "Maar laten we alsjeblieft wel met voorstellen komen die de samenleving heel houden, en niet in de fik laten vliegen."

In het begin van zijn toespraak verwees Segers naar de rellen van gisteravond. "Ik zag Rotterdam branden. Ik vond het beklemmend. Het laat iets zien van de spanning die er op de samenleving zit, de emoties waar we doorheen gaan."

In de Tweede Kamer hield de ChristenUnie afgelopen week de deur voor 2G op een kier, toen Kamerlid Mirjam Bikker zei dat ze in de huidige situatie over geen enkele maatregel kan zeggen 'never nooit niet'. Wel stelde ze 1G als alternatief voor; dat betekent dat iedereen zich moet laten testen voor toegang, ook mensen die gevaccineerd zijn.

De leden vinden dus dat de fractie de principiële lijn moet vasthouden en niet met de voorgestelde maatregelen moet instemmen. De congresmotie werd met 52 procent van de stemmen aangenomen.

Duidelijk signaal

Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove noemde dat "een duidelijk signaal aan de fractie". Het partijbestuur had de motie juist ontraden, om de fractie de handen vrij te laten houden. Kamerlid Bikker zei in een reactie dat de fractie het signaal "zal meenemen in de afwegingen die we de komende tijd gaan maken". De motie onderschrijft volgens haar de inzet van de fractie.

Een andere motie, om niet aan een nieuw kabinet mee te doen als dat het coronatoegangsbewijs wil uitbreiden of andere maatregelen wil nemen die ongevaccineerden uitsluiten, haalde het net niet.

Die formatieonderhandeling komen volgens Segers in een cruciale fase. "Je weet: het komt er nu op aan." Of de poging om tot een kabinet te komen zal slagen, kan hij niet zeggen. "We zijn het moment nog niet voorbij waarop dat duidelijk is."