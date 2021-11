Schulting superieur in Debrecen: twee keer goud én een olympisch startbewijs

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Hongaarse Debrecen twee gouden medailles behaald. Zowel op de 1.500 meter als op de 500 meter reed Schulting soeverein naar de winst. De Nederlandse veroverde bovendien een olympisch ticket op de 1.500 meter. Door haar overwinning in Hongarije kunnen de Spelen van Peking haar niet meer ontgaan. Schulting nam in de finale halverwege de race de leiding en snelde oppermachtig naar de finish. Het zilver was voor de Zuid-Koreaanse Lee Yu-bin, Courtney Sarault uit Canada werd derde.

Live bij de NOS De wereldbekerwedstrijden in Debrecen zijn zaterdag en zondag live te volgen via NOS.nl en de NOS-app. Het commentaar is van Joris van den Berg.

Zondag kan Schulting zich ook op de afstand waarop ze regerend olympisch kampioene is, de 1.000 meter, verzekeren van een startbewijs voor Peking. Een podiumplek op die afstand is voldoende. Schulting is de eerste Nederlandse die een individueel startbewijs heeft veroverd voor de Spelen. Zondag kunnen Xandra Velzeboer en Ithzak de Laat zich bij haar voegen op de 1.000 meter. Vliegensvlug op 500 meter In de eindstrijd op de 500 meter vloog Schulting eveneens door de kwart- en halve finales. De regerend wereldkampioen op de kortste afstand zat bij de start van de finale in de rug van de Canadese Kim Boutin, maar toen de bel voor de laatste ronde klonk wist Schulting haar concurrent voorbij te streven en pakte ze haar tweede gouden medaille van de dag.

Selma Poutsma, die op de 1.500 meter niet de finale wist te halen, kende een uitstekend optreden in haar kwartfinale van de 500 meter. Een finaleplek zat er niet in, omdat ze in de halve finales een diskwalificatie achter haar naam kreeg. Roes haalt finale, maar krijgt penalty Bij de mannen eindigde Sven Roes op de 1.500 meter knap als eerste in de halve finales. Een paar goed uitgekiende inhaalacties waren genoeg om als eerste over de streep te komen.

