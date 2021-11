Schulting heeft olympisch ticket op 1.500 meter binnen, na goud in Debrecen

Suzanne Schulting heeft een olympisch ticket veroverd op de 1.500 meter. Ze eindigde bij de wereldbekerwedstrijden in het Hongaarse Debrecen als eerste, waardoor de Spelen in Peking haar niet meer kunnen ontgaan.

De shorttrackster nam halverwege de race de leiding en snelde oppermachtig naar de finish. Het zilver was voor de Zuid-Koreaanse Lee Yu-bin, Courtney Sarault uit Canada werd derde.

Bij de eerste wereldbeker in Peking won Schulting de 1.000 meter, maar kwalificeerde ze zich door een ongelukkige val niet voor de 1.500 meter. Bij de tweede wereldbeker van het nog prille olympische seizoen, in het Japanse Nagoya, was Schulting een klasse beter dan iedereen en veroverde ze het goud.

Door de winst in Debrecen is Schulting dus al zeker van een olympisch startbewijs op de 1.500 meter, zondag kan ze daar nog een ticket voor de 1.000 meter aan toe voegen. Een podiumplek op die afstand is voor de 24-jarige voldoende.

B-finale

Xandra Velzeboer en Selma Poutsma noteerden in hun halve finale de derde en vierde tijd, niet genoeg om een plek in de A-finale van de 1500 meter te bemachtigen. In de B-finale eindigde Velzeboer op de tweede plek.