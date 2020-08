Michelle Obama: 'Trump is verkeerde president voor de VS'

De vrouw van Trumps voorganger Barack Obama verwees in haar speech naar de coronapandemie, de politieke onrust in de VS over racisme, de verzwakte economie en "het gebrek aan leiderschap van Amerika":

Voormalig first lady Michelle Obama heeft in een speech uitgehaald naar president Trump. "Trump is de verkeerde president voor de Verenigde Staten", zei ze in een online toespraak op de eerste dag van de Democratische Conventie. "De president heeft meer dan genoeg tijd gehad om te bewijzen dat hij dit aankan, maar blijkbaar is het te hoog gegrepen voor hem."

Om de economie en de pandemie aan te pakken, moeten Amerikanen volgens Obama stemmen op de Democraat Joe Biden. Obama had een ketting om met daarin het woord vote. "Als je denkt dat dingen niet erger kunnen worden, geloof me: dat kunnen ze wel. En dat gaat ook gebeuren, als we niet voor verandering zorgen met deze verkiezingen."

En daarom moet het Amerikaanse volk alles er aan doen om op 3 november te kunnen stemmen, zei ze. "We doen onze warme schoenen aan, onze mondkapjes op, nemen eten mee." Ze riep op tot bereidheid om de hele dag in de rij bij het stembureau te staan, als dat nodig is.

Digitale conventie

Obama hield haar speech op de eerste dag van de Nationale Democratische Conventie in Milwaukee. Joe Biden wordt daar donderdag officieel benoemd tot Democratische presidentskandidaat. Grote namen van de Democraten spreken hun partijgenoten tijdens de conventie van vier dagen toe via een livestream of met een toespraak die van tevoren is opgenomen.

Opvallende spreker was de Republikein John Kasich. Hij pleitte voor een stem op Biden, omdat Trump volgens hem de waarden van de Republikeinen heeft verloochend. Ook zei hij dat zijn partijlidmaatschap niet boven de "verantwoordelijkheid voor mijn land" gaat.

Senator Bernie Sanders sprak eveneens afgelopen nacht. Hij zei dat "de democratie op het spel staat" bij deze verkiezingen.

Benieuwd hoe zo'n virtuele partijconventie eruit ziet? Nou, zo: