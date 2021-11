Politie: twee gewonden door kogels, 51 arrestaties na rellen Rotterdam

"Talloze politiemedewerkers liepen bij de belaging met stenen en vuurwerk lichte verwondingen en gehoorschade op", laat de politie weten. Eerder meldde de politie dat ook een journalist gewond was geraakt nadat hij door relschoppers was belaagd.

Bij de ongeregeldheden raakten ook agenten gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis met een verwonding aan een been, een andere agent is behandeld door ambulancepersoneel.

De rijksrecherche onderzoekt of het gaat om politiekogels. De politie zegt dat het bij de twee gewonden gaat om relschoppers. Gisteren zei de politie al dat agenten waarschuwingsschoten hebben gelost en dat er "op meerdere momenten" gericht is geschoten.

Bij de rellen afgelopen avond en nacht in het centrum van Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt door een kogel. Zij liggen in het ziekenhuis, heeft de politie bekendgemaakt.

In Rotterdam liep het gisteravond uit de hand bij een onaangekondigd protest tegen het coronabeleid. Enkele honderden relschoppers staken onder meer zwaar vuurwerk af en gooiden met voorwerpen richting agenten. Ook werden meerdere politiewagens in brand gestoken.

Politiewetenschapper Jaap Timmer zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat de politie zeer zelden gericht het vuur opent bij rellen. "Ongeveer eens in de tien of vijftien jaar", zei hij. De laatste keer dat de politie op mensen heeft geschoten bij rellen was volgens hem bij Hoek van Holland in 2009. Bij die zogenoemde strandrellen viel een dode door politiekogels.