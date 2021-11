Verstappen tweede achter Hamilton bij kwalificatie in Qatar: 'Gat is erg groot'

Max Verstappen start zondag bij de Grote Prijs van Qatar vanaf de tweede plaats. Mercedes-coureur Lewis Hamilton pakte met groot vertoon van macht zijn 102de poleposition uit zijn carrière.

De Brit bleef Verstappen maar liefst een kleine halve seconde voor. "Tweede worden is oké, maar het gat is erg groot", stelde Verstappen vast. "Het zal morgen lastig worden, maar ik ga mijn best doen. Laten we hopen dat we een mooie strijd krijgen. Niet alleen hier, maar ook in de laatste twee races."

Verstappen verdedigt in de spannende strijd om de wereldtitel een voorsprong van veertien punten op Lewis Hamilton. "Het is moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren, we hebben hier nog nooit een race gehad. Ik probeer er niet te veel over na te denken, we moeten aan onze start werken en dan zien we wel waar het schip strandt."