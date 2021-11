'Pop die niet stopte met praten' houdt vier politie-eenheden bezig

Een dag nadat de politie met vier eenheden uitgebreid onderzoek instelde naar een geheimzinnige stem op een recyclingstation in Almere-Haven, is er meer duidelijkheid over wat er precies is gebeurd.

De politie kwam gisternacht in actie nadat een nachtwaker een stem had gehoord die riep: "Joehoe. Hier ben ik!". Een van de politieagenten stuitte uiteindelijk op een pratende Nijntje-pop.

"Ik heb die irritante pop nog geen dag daarvoor in de plastic-container gegooid", bevestigt Rick uit Almere bij Omroep Flevoland. "We hadden de pop nog geen week in huis en hij hield maar niet op met geluid maken."

Ik moet mijn positie niet verraden

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om dezelfde pop waarover de nachtwaker eerder vertelde bij Omroep Flevoland. "Ik sta met allemaal grote containers om me heen en plotseling hoor ik een vrouwenstem zachtjes roepen: "Joehoe. Hier ben ik" Ik deed mijn zaklantaarn uit om niet verder mijn positie te verraden en liep zachtjes en op mijn hoede naar waar het geluid vandaan kwam. Ik stopte en nogmaals hoorde ik de vrouw gedempt roepen: "Ik ben hier, ik heb me verstopt"."

Uiteindelijk durfde de nachtwaker het niet aan om de herkomst van de stem zelf te onderzoeken. Pas toen hij de politie had ingeschakeld, bleek dat het om een sprekend stuk speelgoed ging.

Excuses aan nachtwaker en politie

Rick (achternaam bij de reactie bekend) vindt het erg vervelend dat 'zijn' pratende speelgoed zoveel commotie heeft veroorzaakt en biedt de nachtwaker en de politie excuses aan. De irritante pop hoeft hij niet terug. Die staat nu op het dashboard van de auto van de nachtwaker.