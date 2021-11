Werder-coach Anfang stapt op na beschuldiging van fraude met vaccinatiebewijs

Werder Bremen en trainer Markus Anfang hebben per direct afscheid van elkaar genomen. De 47-jarige trainer is per direct opgestapt, nadat hij deze week in opspraak was geraakt.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar Anfang omdat hij een coronavaccinatiebewijs vervalst zou hebben. Hoewel Anfang ontkent, heeft hij besloten om te vertrekken bij Werder Bremen, dat uitkomt op het tweede Duitse niveau.

'Extreem belastende zaak'

"Ik heb op grond van de ondertussen extreem belastende zaak voor de vereniging, het elftal, mijn familie en mezelf besloten dat ik mijn werk als coach van Werden Bremen met onmiddellijke ingang beëindig", zegt Anfang, die sinds de zomer in Bremen werkzaam was, in een statement.

Ook assistent-trainer Florian Junge is opgestapt, hij wordt net als Anfang beschuldigd van fraude met een vaccinatiebewijs. Danijel Zenkovic zit vanmiddag op de bank als trainer tijdens de wedstrijd tegen Schalke 04.