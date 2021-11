Snel pakt als eerste Nederlandse vrouw in 17 jaar medaille op WK karate

Lynn Snel heeft een bronzen medaille gepakt bij de WK karate in Dubai. Ze is daarmee de eerste Nederlandse vrouw sinds 2004 die eremetaal overhoudt aan de mondiale strijd.

De 23-jarige Snel kwam in de klasse tot 61 kilogram via de herkansingen in de strijd om de derde plek terecht. Daarin was ze met 5-2 duidelijk te sterk voor de Canadese Haya Jumaa.

Het had echter weinig gescheeld of Snel was helemaal niet in actie gekomen op de WK. Twee weken voor vertrek testte ze positief op corona. "Het is allemaal net op tijd goed gekomen. Des te groter zijn de ontlading en blijdschap nu."