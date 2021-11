Strengere coronaregels in Duitsland, ook op de kerstmarkt

Vooruitlopend op die maatregel hebben veel gemeenten in de deelstaat de 2G-regel al ingevoerd op kerstmarkten die deze week al zijn begonnen. Alleen in Oberhausen kunnen bezoekers dit weekend nog terecht met een negatief testbewijs.

Ook op de kerstmarkten gelden coronaregels, afhankelijk van de locatie. De meeste markten in de bij Nederlanders populaire deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn alleen toegankelijk voor mensen die volledig zijn ingeënt of recent hersteld van een coronabesmetting.

Daar komt bij dat Duitsland Nederland vanaf morgen als hoogrisicogebied beschouwt, vanwege het snel stijgende aantal besmettingen. Dat betekent dat Nederlanders die een bezoekje willen brengen aan onze oosterburen zich vooraf online moeten registreren. Wie geen vaccinatie- of herstelbewijs heeft, moet bij aankomst in Duitsland in quarantaine.

In de Zuid-Duitse deelstaat Beieren gaan de kerstmarkten helemaal niet door. Het bestuur van de deelstaat, met grote kerstmarktsteden als München en Neurenberg, heeft voor het tweede jaar op rij een streep door het winterevenement gezet vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen.

Minder bussen

Aanbieders van busreizen naar Duitse kerstmarkten merken goed dat er beperkingen gelden. Meerdere Nederlandse vervoersbedrijven zeggen tegen persbureau ANP dat ze veel minder reserveringen hebben binnengekregen omdat reizigers geen duidelijkheid hebben over de Duitse coronamaatregelen.

"Mensen zijn afwachtend van wat Duitsland gaat doen en weten niet waar ze aan toe zijn", zegt bijvoorbeeld een medewerker van Paulusma Reizen uit Drachten. Het bedrijf vertrekt vandaag met twee bussen naar Duitse markten, waar dat er in 'normale' jaren wel tien tot vijftien waren.

Nieuwe coronawet

De onzekerheid over de Duitse coronaregels had voor een deel te maken met het feit dat deelstaten daar uiteindelijk zelf over gingen. Daardoor geldt het omstreden 2G-systeem in sommige deelstaten bijvoorbeeld op meer plekken dan in andere, of nog helemaal niet.

Deze week stemde het nationale parlement wel in met een nieuwe coronawet die nieuwe (landelijke) coronamaatregelen mogelijk moet maken. Een van die maatregelen is dat mensen vanaf woensdag alleen nog met het openbaar vervoer mogen reizen als ze zijn gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest, het zogeheten 3G-systeem.

Daarnaast besloten de premiers van alle Duitse deelstaten met bondskanselier Merkel dat het aantal ziekenhuisopnames per deelstaat bepalend gaat worden voor de beperkingen voor inwoners.

Het ministerie van Volksgezondheid legt de nieuwe regels uit in een animatie: