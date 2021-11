Monobobster Sleper zet reuzenstap richting Olympische Spelen

De olympische droom van monobobster Karlien Sleper wordt steeds realistischer. Bij haar debuut in de wereldbeker in Innsbruck eindigde Sleper met een totaaltijd van 1.51,35 als tiende, waarmee ze een reuzenstap richting de Winterspelen in China zet.

In oktober trainde Sleper al op de olympische baan in Peking tijdens een testevenement. Toen ze terug was in Nederland vertelde ze over haar ervaring.