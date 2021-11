Boswachter woest over crossende truck in Loonse en Drunense Duinen

Boswachter Luc Roosen is op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die gisteravond aan het crossen was in Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.

"Het is echt asociaal. Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt de boswachter bij Omroep Brabant. Hij is woest. "We hebben weleens vaker te maken met crossmotoren, maar dit verwacht je niet."

Roosen kreeg de beelden van de crossende truck gisteravond toegestuurd. "Dit is een Natura 2000-gebied, met heel kwetsbare vegetatie", reageert hij. "In de avond en nacht hoort hier rust te zijn. En dan komt er eentje met de Dakar-truck hier even gas geven! Hij manoeuvreerde gewoon over de grote keien bij Bosch en Duin."

Uit de beelden blijkt dat het gaat om een vrachtwagen die beplakt is met reclame en mogelijk heeft deelgenomen aan een rally of een wedstrijd. Maar helemaal zeker is dat niet en het nummerbord is niet zichtbaar op de beelden. Roosen hoopt nu met de video de schuldige te achterhalen. "Ik wil graag een woordje spreken met deze chauffeur!"

Bekijk hier de beelden: