Grapperhaus: rellen weerzinwekkend, snelrecht voor daders

De verdachten van de rellen in Rotterdam zullen via snelrecht worden aangepakt, heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten. Hij noemt de rellen en het extreme geweld van gisteravond in het centrum van Rotterdam "weerzinwekkend om te zien".

In een verklaring spreekt hij diep respect uit "voor alle agenten en ME'ers, maar ook alle brandweermensen en andere hulpverleners die gisteren keihard hebben gewerkt om de rust in de stad terug te brengen."

"Demonstreren is een groot recht in onze samenleving, maar wat we gisteravond hebben gezien is simpelweg misdadig gedrag. Het heeft niets met demonstreren te maken", laat Grapperhaus weten. "De coronamaatregelen die het kabinet moet nemen om het aantal besmettingen te beperken maken veel los in de samenleving. Het is belangrijk dat we daarover met elkaar blijven discussiëren en zo nodig een stevig debat voeren. Intimidatie en geweld horen daar niet."

Er zijn gisteravond al relschoppers aangehouden, en volgens de minister zullen dat er komende tijd meer worden.