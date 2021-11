PSV-spits Vinícius weet het zeker: 'Ik ben er met Brazilië bij op het WK in Qatar'

"Ik weet het nog goed", zegt Vinícius. "Het was op een dinsdag dat ik na de training mijn zaakwaarnemer belde. 'Het is mooi geweest, ik stop ermee', zei ik hem. Er was voor mij geen toekomst in het voetbal weggelegd."

Nog maar net 22 jaar oud is Vinícius wanneer hij in eigen land op een dood spoor belandt. De verdediger van Santos wordt omgeschoold tot middenvelder bij Palmeiras en ingezet als aanvaller bij Caldense. Zijn doorbraak blijft uit. Ook bij zijn vierde club, Grêmio Anápolis, komt hij niet uit de verf.

Opmerkelijk, zeker omdat zijn loopbaan er in het voorjaar van 2017 al op zat. Voor deze goed en wel was begonnen.

Noem zijn voetballoopbaan gerust een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Carlos Vinícius, Braziliaanse spits in dienst van PSV, houdt het als devoot katholiek in het Portugees liever op een 'milagre de Deus'. Een Godswonder.

In plaats van hem te laten ruiken aan de Serie A, sturen de Napolitanen hem na een paar maanden op huurbasis terug naar Portugal. Hij wordt gestald bij Rio Ave, een middenmoter op het hoogste niveau. Acht competitietreffers en zes goals in de bekertoernooien later wacht een nieuw avontuur.

Ook het grote Napoli is onder de indruk. Liefst vier miljoen euro legt de Italiaanse topclub in 2018 neer voor Vinícius, die ineens een groeibriljant heet te zijn.

Een onwaarschijnlijk verhaal is het. In zijn eerste seizoen in de tweede divisie van Portugal maakt hij hij 20 doelpunten in 37 duels, een gemiddelde dat des te knapper is als je bedenkt dat Real Club dat seizoen slechts vijf duels weet te winnen en troosteloos onderaan eindigt.

Op de tribune blijkt toevallig een scout van Real Sport Clube te zitten, een bescheiden Portugese tweededivisionist. Een maand later is hij speler van de club uit Queluz, even buiten Lissabon. "Het begin van een door God gegeven succesverhaal."

Trainer José Mourinho gunt hem geen speelminuten in de Premier League. Als stand-in voor de Engelse spits Harry Kane wordt hij opgesteld in de Europa League en de Engelse bekercompetities, waarin hij tien keer scoort in 22 wedstrijden.

Toch durft Benfica het in 2019 aan de aanvaller over te nemen voor zeventien miljoen euro. In zijn eerste jaar bij de roemrijke club uit Lissabon wordt hij met 18 treffers topscorer van Portugal. Desondanks wordt hij na één seizoen opnieuw verhuurd. Aan Tottenham Hotspur, ditmaal.

Napoli laat Vinícius verder rijpen bij AS Monaco. Scoren in de Franse Ligue 1 blijkt evenwel een stuk moeilijker dan in de Portugese Primeira Liga. In zestien wedstrijden vindt hij slechts tweemaal het net.

De keuze is snel gemaakt. "PSV is nog altijd een heel grote naam in Brazilië. In Zuid-Amerika staat PSV nog altijd te boek als de club waar de imposante loopbanen van Romário en Ronaldo begonnen."

Hij kent Romário en Ronaldo alleen uit de overlevering, tot een persoonlijke kennismaking is het nooit gekomen. Maar net als zijn twee succesvolle landgenoten krijgt Vinícius bij PSV het shirt met rugnummer 9 toebedeeld.

"Het is niet zo dat dit de verwachtingen extra hoog opschroeft. Ik voel hierdoor ook geen extra druk of zo. Ik beschouw het eerder als een voorrecht dat ik met dit nummer speel."

Bij PSV hoopt Vinícus op een langer verblijf dan bij zijn voorgaande werkgevers. Hij heeft in deze fase van zijn loopbaan een stevige thuisbasis nodig. De Eindhovenaren hebben hem voor twee seizoenen gehuurd en er is een optie tot koop. "Ik wil het vertrouwen van PSV niet beschamen."

Mourinho noemde hem 'mijn krijger'

Vinícius weet zich in ieder geval gesteund door een opmerkelijke verschijning in het mondiale voetbal. Tot op de dag vandaag onderhoudt hij innig contact met José Mourinho. "Hij is een echte vriend van me. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat we contact hebben via Whatsapp."

De zelfbenoemde Special One volgt de verrichtingen van Vinícius nauwgezet. De Braziliaan had tegen FC Twente nog maar nauwelijks zijn eerste doelpunt voor PSV gemaakt of Mourinho sprak een boodschap in bij de Braziliaan.