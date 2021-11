Puinruimen na de rellen: 'Mijn Rotterdamse hart huilt'

Een passant omschrijft de situatie als een puinhoop. "Demonstreren is prima, maar zo tekeergaan heeft er niets mee te maken. En dat in onze stad. Ik schaam me kapot als Rotterdammer."

Omstreeks 08.00 uur verschijnen de veegploegen om de Coolsingel weer schoon te maken. Ze gooien de uitgebrande scooters, fietsen en andere brokstukken in een vuilniswagen. Halverwege de ochtend is de grootste rommel opgeruimd.

De sporen van de rellen gisteravond zijn in de vroege ochtend nog zichtbaar in het centrum van Rotterdam. "Rond de uitgebrande politiewagen is het echt een puinhoop", zegt NOS-verslaggever Marc Hamer. "Daar zie je uit de grond getrokken verkeersborden, gebroken glas, stenen, fietsen: van alles."

Volgens de politie belaagden honderden relschoppers de vele agenten die waren ingezet om de openbare orde te herstellen. Er werden scooters en auto's in brand gestoken en er zijn stenen en vuurwerk naar agenten gegooid. Ook werden publieke eigendommen vernield, maar er is nog geen overzicht van de schade. Tientallen mensen zijn gearresteerd.

Rond 07.00 uur hoort Hamer op de Coolsingel het geluid van piepende alarmsystemen bij meerdere winkels. De zijkant van een horecapand is zwartgeblakerd. Op foto's is te zien dat ruiten van winkels zijn gesneuveld.

'Dit is puur slopen'

"Ik vind het schandalig dat dit gebeurt", zegt een vrouw die langsloopt. "Dit heeft niets te maken met 2G", verwijst ze naar het kabinetsplan om op sommige drukke plekken alleen gevaccineerden of mensen die hersteld zijn van corona toegang te geven. "Dit is puur de straat op gaan en bewust spullen slopen die van een ander zijn."

Een andere vrouw zegt: "Op dat bankje daar had ik nog gezellig gezeten. Nu ligt het overhoop. Ik denk dat Rotterdammers niet trots zijn op wat hier is gebeurd. Ik schaam me keihard; dit is klote."

'Rotterdamse hart huilt'

Ook vanuit de politiek is verbijsterd gereageerd op de rellen in Rotterdam. Zo schrijft Denk-Kamerlid Kuzu op Twitter: "Mijn Rotterdamse hart huilt. Je blijft met je fikken van de politie af, je gaat geen politiewagens in brand steken en andermans bezit vernielen omdat je boos bent op het kabinet."

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet noemt het geweld "absoluut onacceptabel". Volt-Kamerlid Gündogan zegt sprakeloos en aangeslagen te zijn. "Met pijn in het hart zie ik beelden van grof geweld tegenover politiemensen in Rotterdam", twittert SGP-fractievoorzitter Van der Staaij.