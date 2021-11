Na Edah, Konmar, Super de Boer en C1000 verdwijnt ook Deen uit straatbeeld

Edah, Konmar, Super de Boer, C1000, Emté: de lijst van supermarktketens die sinds 2000 uit het straatbeeld zijn verdwenen, wordt steeds langer. Dit weekend komt er een nieuwe naam bij: de van origine Noord-Hollandse keten Deen. En als we deskundigen mogen geloven, is het einde van de 'reorganisatie in supermarktland' nog niet voorbij.

Familiebedrijf Deen ontstond in 1933 in Hoorn als kruidenierswinkel. De keten telde tot voor kort 80 winkels, boekte in 2019 een omzet van 800 miljoen euro en had een marktaandeel van pakweg twee procent. Een eeuwfeest zit er bij lange na niet in. Na 88 jaar valt het doek. Dit weekend sluit de laatste Deen, in Heemskerk. De winkels worden omgebouwd tot een AH, een Vomar of een DekaMarkt.

Verkoop 'met tegenzin'

De familie kondigde de verkoop eerder dit jaar aan en deed dat volgens insiders met frisse tegenzin. Maar het bedrijf moest veel geld investeren om bijvoorbeeld online de strijd aan te kunnen met concurrenten en de distributiecentra moesten worden gemoderniseerd. Dat zou miljoenen gaan kosten en daar had de familie geen trek in.

Daardoor bleef er maar één optie open: verkopen. Of volgens directeur Leendert van Eck, die de keten sinds 2016 leidt: "Het was een moeilijke maar logische stap. Forse financiële inspanningen waren nodig, maar de familie heeft een andere keuze gemaakt."

Deen wil niet meewerken aan een NOS-verhaal over het einde van de keten. "Fons Deen (algemeen directeur) is richting de pers altijd erg gesloten geweest", zegt Peter Garstenveld, hoofdredacteur van vakblad Distrifood. "Het familiebedrijf sluiten, hoewel begrijpelijk gezien de relatief kleine schaal afgezet tegen de investeringen de komende jaren, is geen prestatie waar je blij van wordt."

Bijna schuldig

Volgens Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen voelde de familie Deen zich bijna schuldig tegenover de medewerkers. Daarom krijgen alle personeelsleden een bonus. "We beloven een bruto-bonus over de gewerkte uren gedurende het laatste halfjaar, voor iedereen die tot het einde voor ons blijft werken. Het maximale uit te keren bruto-bonusbedrag bedraagt 2500 euro", staat in een persbericht van het bedrijf.