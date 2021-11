Okoye naar Premier League: 'Toen ik mijn contract tekende, geloofde ik het pas'

Sparta-doelman Maduka Okoye (22) komt een halfuur later dan afgesproken voor de camera staan. Hij had wat pijntjes overgehouden aan de interlandweek met Nigeria en lag nog op de behandeltafel. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken; hij is gewoon inzetbaar tegen FC Twente. Okoye staat er met een glimlach van oor tot oor. En geef hem eens ongelijk. De talentvolle doelman plaatste zich deze week met Nigeria voor de play-offs van het WK en, nog belangrijker, hij maakte ruim een week geleden voor maar liefst zeven miljoen euro een droomtransfer naar Watford. Een recordbedrag voor Sparta.

"Er is heel veel gebeurd. Eerst een mooie overwinning op Willem II en daarna een contract getekend in Londen bij Watford. En nu kom ik net terug van de interlands met Nigeria, waar we ons hebben geplaatst voor de play-offs." Okoye gaat als een raket Het moge duidelijk zijn, Okoye gaat als een raket. Een jaar geleden kwam de doelman nog transfervrij binnenwandelen bij Sparta. Hij was er niet uitgekomen met zijn club Fortuna Düsseldorf, waar hij tevens zijn opleiding genoot. Bij Sparta was het gevoel meteen goed en in Rotterdam groeide hij in een jaar tijd uit tot vaste doelman en is hij bijna wekelijks de uitblinker. Het leverde hem een transfer op naar de Premier league.

Maduka Okoye - ANP