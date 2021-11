Arts Witte Huis na jaarlijkse gezondheidscheck Biden: 'Hij is gezond en fit'

De Amerikaanse president Joe Biden is gezond en fit, maakte de arts van het Witte Huis bekend na zijn jaarlijkse gezondheidscheck. "Hij blijft een gezonde, krachtige 78-jarige man, die geschikt is om de taken van een president uit te voeren."

Biden moest een darmonderzoek ondergaan. Dat onderzoek, ook wel een coloscopie genoemd, viel samen met de jaarlijkse check die Amerikaanse presidenten moeten doen. Tijdens het onderzoek werd een goedaardige poliep gevonden, die makkelijk verwijderd kon worden, aldus arts Kevin O'Connor. De uitslag van het onderzoek naar het weefsel wordt volgende week verwacht.

Bij het vorige medische onderzoek in 2019 werden ook geen ernstige problemen ontdekt. Wel had Biden relatief veel vet in zijn bloed en een onregelmatige hartslag. Daarvoor neemt hij medicatie.

Harris even president

Omdat Biden tijdens het onderzoek verdoofd werd, werd hij 1,5 uur vervangen door vicepresident Kamala Harris. Daarom was het voor het eerst in de geschiedenis dat de macht in Amerika tijdelijk aan een vrouw werd overgedragen. Inmiddels heeft Biden het stokje weer overgenomen.

De president wordt vandaag 79 jaar oud.