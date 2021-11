'Gericht op benen geschoten', wat we nu weten over de rellen in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam, op en rondom de Coolsingel, braken gisteravond rellen uit. Volgens de politie waren er enkele honderden relschoppers en voelden agenten zich gedwongen om gericht te schieten. Ook zijn er waarschuwingsschoten gelost. Dit is wat we nu weten over de chaos in het hart van de stad. Gewonden Bij de rellen zijn zeker zeven gewonden gevallen. Door de gerichte schoten zijn gewonden gevallen en ook aan de kant van de politie zijn er gewonden. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ook een journalist is gewond geraakt nadat hij werd belaagd door relschoppers. 'Gericht geschoten op benen' Aan het begin van de rellen heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. Daarna werd er ook een aantal keer gericht geschoten. Een onbekend aantal mensen is geraakt door politiekogels. De Rijksrecherche onderzoekt de schietincidenten. De politie zegt dat er sprake was van gevaarlijke en dreigende situaties, maar treedt daarbij niet in detail. Volgens Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond lijkt in ieder geval bij twee situaties te zijn geschoten. "Politiemensen werden in het nauw gedreven en ingesloten door een grotere groep relschoppers", zegt Struijs. "In de andere situatie zou het gaan om bescherming van brandweerlieden. Die werden belaagd, waardoor ze ook een uit de hand lopende brand niet konden blussen. Daar heeft de politie gericht geschoten op benen." Onduidelijk is of mensen ook in de benen zijn geraakt, en of er ook andere lichaamsdelen zijn getroffen. Op sociale media gaan beelden rond van een neergeschoten persoon. "Onduidelijk is nog hoe en door wie diegene gewond is geraakt", zegt de politie daarover op de website. Arrestaties De politie heeft minstens twintig aanhoudingen verricht, en de verwachting is dat er nog meer aanhoudingen volgen. "Van veel verdachten zijn goede beelden gemaakt", zei burgemeester Aboutaleb op een persconferentie vannacht. "Daar doen wij nog nader onderzoek naar." Een tijdlijn van de avond Omstreeks 20.00 uur - een niet-aangemelde demonstratie tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet (alleen gevaccineerden en mensen die corona hebben gehad, krijgen een coronatoegangsbewijs) op en rond de Coolsingel loopt uit de hand. Mensen steken zwaar vuurwerk af en gooien met voorwerpen naar agenten. Ook worden leuzen als 'vrijheid' geroepen. Politieauto's worden in brand gestoken. Bij het blussen van de brand worden ook brandweerlieden bekogeld. Ook andere voertuigen, panden en spullen worden in brand gestoken. Een journalist wordt door relschoppers aangevallen, zijn camera wordt vernield. De situatie in beeld:

Zo ging het er vanavond aan toe in de Maasstad - NOS

Politie-eenheden vanuit het hele land worden opgeroepen richting Rotterdam. Rond 21.00 uur is het eerste ME-peloton op de Coolsingel. 21.30 uur - het treinverkeer van en naar Rotterdam wordt stopgezet. Het station wordt gesloten. Omstreeks 22.00 uur - de andere ME-pelotons zijn ter plaatse. In totaal zijn acht pelotons opgeroepen - zeker 400 agenten uit het hele land zijn op de been in de stad. Op de Coolsingel worden charges uitgevoerd. Een waterkanon wordt ingezet. Er wordt toestemming gegeven om traangas te gebruiken, maar dit wordt niet ingezet. "Dat was niet nodig", zegt Aboutaleb daar later over. Een noodbevel wordt van kracht tot 04.30 uur: mensen mogen zich nog ophouden op en rondom de Coolsingel en de twee stations Centraal Station en Rotterdam Blaak. Op dit moment "kon het schoonvegen van het centrum" beginnen, aldus Aboutaleb. Veel politie was op de been:

Massale politie inzet bij rellen Rotterdam - NOS

22.10 uur - er wordt bekend dat er gewonden zijn gevallen in verband met geloste schoten. 23.10 uur - de situatie lijkt inmiddels rustiger, is te zien op beelden op sociale media. Er zijn nog wel mensen op straat en ook de politie is nog massaal aanwezig, maar de grote meute op de Coolsingel is veranderd in kleinere groepjes. Toch is de situatie nog onrustig, meldt de politie om 23.30 uur. "Maximale inzet van politie is noodzakelijk om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen", is te lezen op de website van de politie.

De reacties op de rellen stromen de hele avond binnen. In dit artikel vind je een overzicht van de reacties.

00.30 uur: "De politie heeft de macht terug in het centrum", zegt burgemeester Aboutaleb in een persconferentie. Er zijn inmiddels tientallen aanhoudingen verricht - minstens twintig - en er is bekend dat er zeven gewonden zijn gevallen. 01.30 uur: de politie maakt bekend dat de situatie inmiddels "beheersbaar" is. De treinen van en naar Rotterdam rijden weer. 04.30 uur: het noodbevel is niet meer van kracht. De rest van de nacht lijkt het rustig te zijn gebleven. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Veel is nog onduidelijk. Dit is wat de politie zegt: een groep van honderd personen had zich voor 20.00 uur verzameld bij de Coolsingel. De groep wilde een statement maken tegen het coronabeleid, tientallen agenten waren aanwezig om het protest vredig te laten verlopen. Burgemeester Aboutaleb zei dat er tientallen agenten 'in vredestenue' waren. "We verwachtten iets van vuurwerk, maar waren niet van plan om daar tegen op te treden. We wilden de ruimte bieden." Maar al snel werd volgens Aboutaleb duidelijk dat een deel van de mensen uit was op rellen. "Ze wilden de politie uitdagen, barricades opwerpen, brommers in brand steken. Rond 19.50 uur kreeg ik het bericht: dit ziet er niet vredig uit." Ook de politie zegt dat de sfeer snel grimmig werd. "Het had niets weg van een demonstratie. De groepsgrootte groeide ook snel tot honderden personen", aldus de politie. De relschoppers gedroegen zich heftig: "Op meerdere momenten was de situatie dusdanig gevaarlijk en dreigend dat de politie zich genoodzaakt voelde na waarschuwingsschoten, gericht te schieten". Er blijft veel onduidelijk over de toedracht, er wordt onderzoek naar gedaan.

Gaan demonstraties vandaag door? Voor vandaag zijn in Breda en Amsterdam demonstraties tegen het coronabeleid aangekondigd. De demonstratieve optocht in Breda gaat vooralsnog door, zegt de organisatie tegen persbureau ANP. "Wij zijn geschrokken van wat er allemaal is gebeurd in Rotterdam. Wij distantiëren hier ons dan ook van. Maar onze demonstratie gaat door", zegt organisator en dj Joost Eras. De demonstratie begint om 13.00 uur op het Chasséveld. Er worden duizenden demonstranten verwacht. In Amsterdam zou een mars worden gehouden richting het Westerpark. Maar de organisatie van de demonstratie heeft de actie afgeblazen vanwege de gebeurtenissen in Rotterdam.