Reacties op Kenosha-vonnis: 'In deze hele toestand zijn geen winnaars'

Op 25 augustus vorig jaar schoot de 17-jarige Rittenhouse in de plaats Kenosha in Wisconsin twee mannen dood. Een derde raakte zwaargewond. De 12-koppige jury, die 3,5 dag over het oordeel moest nadenken, bevond hem gisteren onschuldig. Als hij wel schuldig was bevonden, had hij een levenslange celstraf kunnen krijgen.

In de Verenigde Staten lopen de reacties op de uitspraak van Kyle Rittenhouse - die gisteren werd vrijgesproken van alle beschuldigingen - binnen. Een woordvoerder van de familie Rittenhouse reageerde ingetogen op de vrijspraak. "We zijn heel blij dat Kyle verder door het leven kan gaan als vrij en onschuldig man. Maar in deze hele toestand zijn geen winnaars, twee mensen zijn om het leven gekomen en dat doet ons allen pijn."

Kariann Swart, verloofde van Joseph Rosenbaum, die ook door Rittenhouse werd doodgeschoten, zei: "In deze zaak betekenen de levens van de slachtoffers niets." De advocaten van Gaige Grosskreutz, die verwond werd door de tiener, zeiden dat twee mensen "niet verdienden om die avond te sterven". "Voor nu vragen we om de privacy van de slachtoffers en hun familie te respecteren. We hebben nu rechtvaardigheid nodig, geen geweld."

Biden over vrijspraak Rittenhouse: ook ik ben boos en bezorgd, maar we moeten uitspraak van de jury respecteren https://t.co/FU9U2RhVIU

De protestbeweging Black Voters Matter liet via Twitter weten "teleurgesteld maar niet verrast" te zijn door het vonnis. "Dit is geen gerechtigheid. Dit is geen verantwoordelijkheid. Hoe dan ook, dit is Amerika."

Evers heeft zelf ook op de uitspraak gereageerd. "Geen enkele uitspraak kan de levens van Anthony Huber en Joseph Rosenbaum terugbrengen, of de verwondingen van Gaige Grosskreutz wegnemen. Net zoals geen enkele uitspraak de wonden of de trauma's van Jacob Blake en zijn familie kunnen helen. Geen enkele uitspraak verandert onze realiteit in Wisconsin waar we werk te doen hebben als het gaat om gelijkheid, aansprakelijkheid en gerechtigheid."

Biden zei ook gesproken te hebben met de gouverneur van Wisconsin Tony Evers om hem steun aan te bieden en eventuele hulp als die nodig is om de veiligheid op straat te garanderen. "Voor geweld en vernieling van andermans eigendommen is geen plaats in onze democratie."

In Kenosha was het vorig jaar zomer dagenlang onrustig op straat, nadat een zwarte man, Jacob Blake, was neergeschoten door een witte agent. Blake overleefde dat, maar raakte gedeeltelijke verlamd. Naar later bleek had hij een mes in zijn auto liggen. De betrokken agenten werd niets ten laste gelegd en dat leidde tot protest. Betogingen die aanvankelijk vreedzaam verliepen, werden 's avonds grimmig en liepen uit op brandstichtingen en plunderingen.

Rittenhouse ging op de derde avond naar Kenosha, naar eigen zeggen om plaatselijke ondernemers te beschermen. Ook had hij middelen bij zich om gewonden eerste hulp te bieden. Hij verklaarde in het proces dat hij enkele mensen had verzorgd, dat hij graffiti van een muur had gehaald en bij een kerk een brandje had geblust.

Gevraagd naar hoe hij tot het doden van zijn slachtoffers was gekomen, verklaarde Rittenhouse in de rechtbank dat de eerste man hem in het nauw had gedreven en zijn geweer had vastgepakt, waardoor hij vreesde dat de man dat tegen hem zou gebruiken. De tweede man had hem geslagen met een skateboard en de derde was met een eigen vuurwapen op hem afgekomen. Alle drie de slachtoffers waren wit.