Helpende automobilist komt om bij ongeluk op A13

Op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam is vannacht een man uit Den Haag omgekomen. Hij werd aangereden, vermoedelijk toen hij iemand met pech wilde helpen. "Hulpverleningsinstanties hebben al het mogelijke gedaan om de man te redden, maar dit mocht niet meer baten", zei de politie tegen Omroep West.

Het ongeluk waarbij meerdere auto's betrokken waren, gebeurde vlakbij de afrit Rotterdam Airport. De snelweg is in verband met het ongeluk tot na de ochtendspits in de richting Rotterdam afgesloten vanaf de afslag Delft-Zuid. Verkeer dat van Den Haag naar Rotterdam moet, wordt aangeraden de A4 te nemen en daarna de A20.