Burgemeester Aboutaleb: zeven gewonden en zeker twintig arrestaties bij 'orgie van geweld' in Rotterdam

In Rotterdam zijn zeker zeven gewonden gevallen bij rellen die uitbraken bij een niet-aangemelde demonstratie tegen de coronamaatregelen. Onder de gewonden zijn agenten, een journalist en mensen die door politieschoten werden getroffen.

Zeker twintig relschoppers zijn opgepakt. Dat aantal zal nog verder oplopen, zei burgemeester Aboutaleb vannacht op een persconferentie. Hij sprak van "een orgie van geweld".

De demonstratie begon rond 20.00 uur. Een groep van zo'n 100 mensen verzamelde zich op de Coolsingel om een statement te maken. Al snel werd de sfeer grimmig. Binnen een uur braken op de Coolsingel rellen uit. Politieauto's werden in brand gestoken, en er werd met zwaar vuurwerk en voorwerpen naar agenten gegooid. Er waren toen enkele honderden relschoppers op de been. Aan het begin van de nacht werd de situatie beheersbaar. Toen had de politie "de macht terug in het centrum", aldus Aboutaleb.

Agenten hebben gericht geschoten. Over de omstandigheden en de aanleiding is nog niets bekend. Dat gaat de Rijksrecherche onderzoeken.

Eerder op de avond had de politie al waarschuwingsschoten gelost.

Dit zei Aboutaleb vannacht: