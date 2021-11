Aboutaleb: zeven gewonden bij 'orgie van geweld' in Rotterdam

Bij de rellen in Rotterdam zijn zeker zeven gewonden gevallen, heeft burgemeester Aboutaleb bekendgemaakt. Er zijn gewonden in verband met de door politie geloste schoten, en ook politieagenten zijn gewond geraakt. De politie heeft minstens twintig aanhoudingen verricht, en de verwachting is dat er nog meer aanhoudingen volgen. "De politie heeft de macht terug in het centrum", zei Aboutaleb aan het begin van de nacht.

Op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam braken gisteravond rellen uit. Vier auto's werden daarbij in brand gestoken, enkele honderden relschoppers waren op de been. Agenten hebben bij de rellen gericht geschoten. Over de omstandigheden en de aanleiding is nog niets bekend. Dat gaat de Rijksrecherche onderzoeken.

Eerder op de avond had de politie al waarschuwingsschoten gelost.

Om 23.30 uur was het volgens de politie nog onrustig op en rond de Coolsingel. Voor het centrum van de stad en voor de omgeving van de stations Rotterdam Centraal en Rotterdam Blaak geldt tot 04.30 uur een noodbevel: dat betekent dat mensen zich daar niet mogen ophouden. Een deel van het centrum is afgesloten. De veiligheidsregio adviseert mensen om het centrum te mijden.

Dit zei Aboutaleb: