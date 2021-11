Coronavaccinatie verplicht voor tennissers op de Australian Open

Tennissers die begin volgend jaar aan de Australian Open willen deelnemen, moeten toch gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Eind vorige maand stelde premier Scott Morrison nog dat ook ongevaccineerden aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar konden deelnemen, als zij na aankomst ten minste twee weken in quarantaine zouden gaan.

Toernooidirecteur Craig Tiley heeft nu duidelijk gemaakt dat het protocol is aangescherpt. Het is daardoor zeer de vraag of Novak Djokovic, winnaar van de laatste drie edities, kan deelnemen. De Serviër weigert tot nu toe aan te geven of hij wel of niet is gevaccineerd.

"We willen Novak heel graag bij de Australian Open hebben, maar hij weet dat hij gevaccineerd moet zijn tegen corona om hier te kunnen spelen", waren de duidelijke woorden van Tiley aan het adres van Djokovic.

De nummer één van de wereld, momenteel actief bij de ATP Finals in Turijn, heeft nog niet gereageerd op de woorden van Tiley. De Australian Open worden gehouden van 17 tot 30 januari 2022.