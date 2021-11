Reacties op rellen Rotterdam: 'Dit heeft niks met demonstreren te maken'

Ook Hanneke Ekelmans van de Nationale Politie reageert op de situatie. "Afschuwelijke beelden uit Rotterdam, is dit demonstreren?", vraagt zich zich af op Twitter. "Veel respect voor de collega's die daar aan het werk zijn. Ik hoop dat zij straks veilig thuis komen." Voorzitter van de politievakbond ACP-ZWB Maarten Brink: "Protesteren is prima, maar een stad slopen, politieagenten belagen, politieauto's in brand zetten en nog meer ellende, is verwerpelijk en een grof schandaal!"

Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) wil nog niet reageren, zegt een woordvoerder tegen het AD . "We volgen de situatie wel en hebben eerder vanavond contact gehad met burgemeester Aboutaleb, korpschef Van Essen en het OM. We laten de driehoek zijn werk doen."

Meerdere politiemensen en politici spreken zich uit tegen de rellen. "Dit moeten we niet langer pikken", twittert PvdA-parlementariër Barbara Kathmann. Het is "totaal idioot en onacceptabel", zegt CDA-Kamerlid Hilde Palland.

Op sociale media wordt met afschuw gereageerd op de rellen van vanavond in het centrum van Rotterdam. Die rellen braken uit nadat een protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet uit de hand was gelopen.

De politieke partij Leefbaar Rotterdam veroordeelt de rellen. "Het centrum van onze mooie stad is vanavond veranderd in een waar oorlogsgebied. Rotterdam is een stad waar wij het oneens mogen zijn over zaken die spelen, maar geweld is nooit, maar dan ook nooit, de oplossing", schrijft de partij op sociale media.

Bij de rellen op de Coolsingel vanavond riepen honderden relschoppers leuzen als "vrijheid" en staken onder meer zwaar vuurwerk af. Ook werd er gegooid met voorwerpen richting agenten. Er werd vanavond gericht geschoten door agenten. Er zijn zeker twee gewonden gevallen, zegt de politie. Ook werden er door de politie waarschuwingsschoten gelost.

Beelden van de rellen: