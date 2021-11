'Discussie rond toegangsbeleid leidt af'

De discussie over 1, 2, of 3G leidt af van wat er nu echt belangrijk is, zeggen epidemiologen en artsen tegen Nieuwsuur. Ze willen snelle actie om het stijgende aantal besmettingen omlaag te krijgen. Daarbij is het vooral belangrijk dat mensen zich houden aan de maatregelen die er al zijn.

"De discussie rond 2G gaat ons nu niet uit de problemen helpen", zegt epidemioloog Alma Tostmann. "De bubbels van mensen moeten kleiner. De enige manier om dat te doen is door het aantal contacten onderling te verminderen."

Komende week stemt de Tweede Kamer over het wetvoorstel voor het zogenoemde 2G-beleid, waarbij je alleen een toegangscode krijgt als je bent gevaccineerd of van corona bent genezen. Daar is veel discussie over.

'Bijzonder afleidend', zegt ook veldepidemioloog Amrish Baidjoe. "Dit soort maatregelen zullen niet voldoende impact hebben op de korte termijn."

Gigantische druk

De afgelopen week werden bij het RIVM gemiddeld 18.688 positieve tests per dag geregistreerd, 43 procent meer dan de week daarvoor.

Een zorgelijke situatie, zegt Baidjoe, die vooral om snelle actie vraagt. "De infectiecijfers blijven hoog. We verliezen zicht op de besmettingen omdat we helaas aan de grenzen van ons testbeleid zitten. Tegelijkertijd is de situatie bijzonder acuut, omdat een deel van de besmettingen een gigantische druk op de zorg legt."

De hoge aantallen patiënten in de ziekenhuizen zijn het gevolg van de besmettingen van twee, drie weken geleden, benadrukt Tostmann. "Toen zaten we nog op zo'n 6000 besmettingen per dag. Met de gemiddeld 19 tot 20 duizend besmettingen per dag nu weten we gewoon dat er nog een hele grote golf op de ziekenhuizen af gaat komen."

Lockdown

Baidjoe: "Met alle maatregelen die we nu hebben zit de R-waarde nog steeds op 1,2. Dat betekent dat de groei nog steeds doorzet. Terwijl wat we willen zien is dat de R-waarde sterk onder de 1 komt. In deze acute fase kan dat alleen op korte termijn, door nu strengere maatregelen te nemen die, hoe vervelend het ook is voor iedereen, ook voor ons, toch meer richting de situatie van een lockdown gaan."

Er zijn op dit moment al veel dingen die we kunnen doen om het aantal besmettingen omlaag te krijgen, zegt Jacqueline de Groot, verpleeghuisarts en voorzitter Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. "De basismaatregelen, hygiëne, afstand, je ziet dat het heel moeilijk is om daaraan vast te houden. Ik denk dat daar veel te winnen is. Of je dat meer kunt afdwingen weet ik niet. Het is toch iets wat we met elkaar kunnen doen."

Van code zwart is op dit moment geen sprake, zegt infectieziektenmodelleur Marino van Zelst. Maar dat kan de komende weken wel een reële mogelijkheid worden. "Het probleem is: daar doe je nu niet veel meer aan. We zijn op dit moment aan het dweilen met de kraan open."

Ook Van Zelst hamert op snelle actie. "De kraan moet dicht. Min mogelijk contacten als het toch moet zo veilig mogelijk. Dat vereist actie van ons allemaal. We hebben zelf in de hand of we dit jaar op een normale kerst kunnen vieren. Door de kans op besmettingen zo veel mogelijk te reduceren.