Oostenrijk gaat weer op slot: zorg opgelucht, oppositie woest

De vaccinatieplicht en de lockdown die de regering in Oostenrijk heeft aangekondigd, leiden tot verdeelde reacties. Uit de medische hoek klinkt opluchting, de politieke oppositie is verontwaardigd. Het besluit om vanaf maandag minstens tien en maximaal twintig dagen in lockdown te gaan, komt hard aan bij ondernemers. Die zien in aanloop naar Kerst opnieuw een deel van hun omzet in rook opgaan. Ook voor kerstmarkten, die voor veel Oostenrijkers belangrijk zijn, is het besluit een klap. De branche moest naar eigen zeggen al een miljardenverlies van vorig jaar inhalen, maar die mogelijkheid lijkt nu verkeken. De Oostenrijkse minister van Financiën heeft wel nieuwe steun toegezegd voor ondernemers die hard geraakt worden. Maar het huidige hoge aantal besmettingen laat het land geen andere opties dan de harde maatregelen die nu genomen worden, vindt de medische vereniging die onder meer de Oostenrijkse intensive cares vertegenwoordigt. Voorzitter Walter Hasibeder juicht de stappen dan ook toe, al vindt hij het besluit laat genomen. Hij wijst erop dat het effect van de nu torenhoge besmettingscijfers pas op termijn zichtbaar wordt in de ziekenhuizen, als het aantal opnames en de IC-bezetting zullen toenemen.

Cijfers van vandaag In Oostenrijk (8,9 miljoen inwoners) werden de afgelopen 24 uur 15.809 nieuwe positieve tests gemeld. Relatief de meeste besmettingen zijn in de deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk (rond Linz). Wenen en de oostelijke deelstaat Burgenland, tegen de grens met Hongarije, hebben relatief de minste besmettingen.

Over het algemeen is onder de bevolking begrip voor maatregelen die de snelle verspreiding van het virus onder controle moeten krijgen. In Oostenrijk is 65 procent van alle inwoners volledig gevaccineerd. Ongeveer een derde van de mensen, kinderen meegerekend, heeft zich dus ondanks herhaaldelijke oproepen van overheid en artsen tot dusver niet laten vaccineren. Uit cijfers van het Oostenrijkse gezondheidsinstituut AGES blijkt dat het aantal positieve testen onder niet gevaccineerden vier tot acht keer hoger is dan onder mensen die volledig zijn ingeënt.

Een bord met coronaregels bij de ingang van een kerstmarkt in Salzburg, waar extreem veel besmettingen zijn - AFP

Ondertussen is de oppositie zeer kritisch op de vaccinatieplicht en lockdown. Volgens de liberale partij NEOS heeft de regering van bondskanselier Schallenberg gefaald. Als ze al in de zomer of vroege herfst harder had ingrepen, zouden de lockdown en vaccinatieplicht nu niet nodig zijn, zegt partijleider Beate Meinl-Reisinger. Ze zegt dat dit het vertrouwen schaadt van mensen die zich maandenlang aan alle regels hielden en wel lieten vaccineren. Wat niet mee zal helpen bij het verwerken van deze maatregel is dat enkele maanden geleden de toenmalige bondskanselier Sebastian Kurz zei dat de pandemie voor mensen die zijn ingeënt voorbij was en dat er zeker geen lockdown voor gevaccineerde mensen meer zou komen. Zijn partij, de christen-democratische ÖVP, had zelfs posters met de tekst De pandemie onder de knie, de crisis bestreden opgehangen.

Heute doppelt gut: "Die Pandemie gemeistert, die Krise bekämpft!" pic.twitter.com/NP4bYUubgc — Dominik Ziegler (@TheValueScout) November 14, 2021