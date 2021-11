Rellen Rotterdam: gewonden door schoten, volgens politie nog onrustig

Op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam zijn rellen uitgebroken. Agenten hebben daarbij gericht geschoten en er zijn zeker twee gewonden gevallen, zegt de politie. Over de omstandigheden en de aanleiding is nog niets bekend. Eerder op de avond had de politie al waarschuwingsschoten gelost.

Om 23.30 uur was het nog steeds onrustig in en rondom de Coolsingel. "Maximale inzet van de politie is noodzakelijk om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen", meldt de politie.

Voor vanavond was op sociale media een protest aangekondigd tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Dat protest liep uit de hand: enkele honderden relschoppers riepen leuzen als "vrijheid", staken onder meer zwaar vuurwerk af en gooiden met voorwerpen richting agenten.

Dit zijn beelden uit de stad van vanavond: