Klein vuurwerk mag nog, maar maakt omzetverlies van verkopers niet goed

"Roodgloeiend" stond de telefoon van verkoopdirecteur Marcel Schutteman van Broekhoff Vuurwerk International toen het nieuws van het vuurwerkverbod bekend werd. Zijn bedrijf levert consumentenvuurwerk aan bijna 400 winkels. Winkeliers hebben veel vragen over het vuurwerk dat nog legaal is. "De vraag naar categorie 1-vuurwerk zal explosief stijgen", verwacht Schutteman.

Toch is er ook vuurwerk uitgezonderd van het verbod: dat uit de categorie F1. Het gaat dan om kleine siervuurwerkpotten en fonteinen die bijvoorbeeld in restaurants worden gebruikt bij feestelijke desserts. Dat vuurwerk mag het hele jaar worden verkocht aan iedereen van 12 jaar en ouder. Het bevat relatief weinig kruit.

Schuttemans bedrijf is bang dat er te weinig F1-vuurwerk op voorraad is om de stijgende vraag aan te kunnen. "Categorie F1 was eigenlijk een bijproduct voor ons. In de gemiddelde winkel die vuurwerk verkoopt, wordt ongeveer 10 procent verkocht van die categorie", zegt de handelaar. "Daar kopen wij op in."

Onze omzet zit in de verkoop van het zwaardere consumentenvuurwerk. De schade loopt voor ons opnieuw in de tonnen.

Ook vorig jaar gold tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod. Daar kwam toen nog bij dat vanaf 15 december niet-essentiële winkels gesloten moesten blijven. Marcel Koene van tuincentrum De Carlton in 's-Gravenzande verkocht ook voor die lockdown al F1-vuurwerk en zag een toename in belangstelling daarvoor, totdat hij moest sluiten.

Daarom kocht hij er dit jaar iets meer van in, vertelt hij, zo'n 15 procent van zijn hele assortiment. Toch had hij erop gerekend dat er geen vuurwerkverbod zou komen en hij gewoon weer zwaarder consumentenvuurwerk zou mogen verkopen. "Daar zit onze omzet, dus het is een behoorlijke aderlating."

Het kabinet laat weten dat de sector net als vorig jaar een vergoeding krijgt voor de veilige opslag van niet-verkochte vuurwerk en het transport naar veilige opslaglocaties.

'Cashflow ben je kwijt'

Koene verwacht dat zijn verlies "in de tonnen zal lopen", op basis van de inkomstenverliezen die hij vorig jaar leed. "Het kabinet gaf vorig jaar ook al een compensatie en sprak toen van een ruimschootse regeling. Maar de compensatie was slechts voor de kosten die we gemaakt hadden voor bijvoorbeeld het transport en het drukken van flyers, niet voor het vuurwerk of wat wij daarop zouden verdienen. Die cashflow ben je dus kwijt."

Het F1-vuurwerk staat inmiddels prominent in de winkel bij Koene. "We mogen 200 kilo in de winkel hebben. De rest vullen we aan met het F1-vuurwerk dat wij in bunkers hebben opgeslagen. Totdat dat ook op is."