Wekdienst 18/8: nieuwe coronapersconferentie • Uitspraak moordzaak Hariri

Goedemorgen! Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid geven voor de tweede keer in twee weken een persconferentie. En in Leidschendam doet het Hariri-tribunaal uitspraak in de zaak over de moord op de Libanese premier in 2005.

In de ochtend lokaal kans op wat nevel of een mistbank. Het is wisselend bewolkt. Later ontstaan steeds meer stapelwolken en kunnen er wat buien vallen, in het oosten lokaal met onweer. Tussendoor is er ook zon en wordt het 21 tot 25 graden.

Het kabinet kondigt mogelijk nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Premier Rutte en minister De Jonge geven om 19.00 uur weer een persconferentie waarin de precieze plannen worden aangekondigd.

In Leidschendam doet het Speciaal Tribunaal voor Libanon uitspraak. Vier mannen staan terecht voor de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. Hij kwam om bij een gerichte bomaanslag in Beiroet, samen met 22 anderen. De verdachten zijn allen lid van Hezbollah.

De eerste halve finale in de Champions League wordt gespeeld. In Lissabon staat verrassing Red Bull Leipzig tegenover Paris Saint-Germain. Beide clubs stonden nooit eerder in de finale.

Wat heb je gemist? De campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is nu echt begonnen. Gisteravond begon namelijk de Nationale Democratische Conventie in Milwaukee. Joe Biden wordt na de conventie officieel de Democratische presidentskandidaat. Die bijeenkomst duurt vier dagen en is vanwege corona grotendeels digitaal. Grote namen van de Democraten spreken hun partijgenoten toe via een livestream of met een toespraak die van tevoren is opgenomen. Gisteravond spraken Michelle Obama en senator Bernie Sanders. Die laatste zei dat "de democratie op het spel staat" bij deze verkiezingen.

Ander nieuws uit de nacht: Duizenden betogers bij gevangenis Minsk: in de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben gisteravond duizenden betogers gedemonstreerd bij een gevangenis waar veel politieke gevangenen worden vastgehouden. In die gevangenis zit ook de man van oppositieleider Tichanovskaya vast. Ook in de stad Grodno, vlak bij de Poolse grens, werd gedemonstreerd.

Noodbevelen Utrecht en Amersfoort, weer vanwege onrust: in Utrecht en Amersfoort zijn gisteravond noodbevelen afgekondigd vanwege onrust op bepaalde plekken. In de Utrechtse wijken Zuilen en Ondiep gebeurde dat nadat jongeren met vuurwerk hadden gegooid. In de wijk Hoograven werd de politie volgens de gemeente Utrecht bekogeld met stenen.

PvdA komt met eigen coronareddingsplan: de PvdA wil investeringen ter waarde van 50 miljard euro om "eerlijk en fatsoenlijk" uit de coronacrisis te komen. De oppositiepartij doet diverse voorstellen voor de korte en lange termijn. Volgens PvdA-leider Asscher is een "groot investerings- en stimuleringspakket nodig om de economie te stutten".

En dan nog even dit: De 11-jarige Job Thijssen spaarde drie jaar voor twee volle mappen met voetbalplaatjes. En toen werden ze vorige week zondag gestolen in het Rembrandtpark in Amsterdam. Job zond een brief in naar Het Parool, dat hij de mappen wel erg graag terug wilde hebben. De Amsterdamse krant begon een inzamelactie en vanuit het hele land stuurden mensen voetbalplaatjes op. Een verslaggever bracht ze bij Job langs: "Heel vet. Ik heb nu ook weer nieuwe die ik helemaal nooit heb gezien of in mijn handen heb gehad."

