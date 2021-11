Vrijspraak voor Amerikaanse tiener die in Kenosha demonstranten doodde

De 12-koppige jury in het proces had 3,5 dag nodig om tot een oordeel te komen. Als hij wel schuldig was bevonden had hij een levenslange celstraf kunnen krijgen.

Een Amerikaanse jury heeft Kyle Rittenhouse vrijgesproken van alle beschuldigingen. Op 25 augustus vorig jaar schoot de 17-jarige Rittenhouse in de plaats Kenosha in Wisconsin twee mannen dood. Een derde raakte zwaargewond.

De tiener zei tijdens het proces dat hij zichzelf verdedigde en niets verkeerds deed. Hij zou in het nauw zijn gedreven, maar de Amerikaanse justitie klaagde hem aan voor onder meer moord en doodslag.

De aanklager noemde Rittenhouse een "nepsoldaat" die verantwoordelijk was voor veel meer onrust, doordat hij een geweer meenam naar het protest en het wapen op demonstranten richtte, voordat hij werd opgepakt.

Dagenlang onrustig

In Kenosha was het vorig jaar zomer dagenlang onrustig op straat, nadat een zwarte man, Jacob Blake, was neergeschoten door een witte agent. Blake overleefde dat, maar raakte gedeeltelijke verlamd. Naar later bleek had hij een mes in zijn auto liggen.

De betrokken agenten werd niets ten laste gelegd en dat leidde tot protest. Betogingen die aanvankelijk vreedzaam verliepen, werden 's avonds grimmig en liepen uit op brandstichtingen en plunderingen.

Rittenhouse ging op de derde avond naar Kenosha, naar eigen zeggen om plaatselijke ondernemers te beschermen. Ook had hij middelen bij zich om gewonden eerste hulp te bieden. Hij verklaarde in het proces dat hij enkele mensen had verzorgd, dat hij graffiti van een muur had gehaald en bij een kerk een brandje had geblust.

Gevraagd naar hoe hij tot het doden van zijn slachtoffers was gekomen, verklaarde Rittenhouse in de rechtbank dat de eerste man hem in het nauw had gedreven en zijn geweer had vastgepakt, waardoor hij vreesde dat de man dat tegen hem zou gebruiken. De tweede man had hem geslagen met een skateboard en de derde was met een eigen vuurwapen op hem afgekomen. Alle drie de slachtoffers waren wit.

Gewapende burgerwacht

De zaak maakt in de VS veel los. Aanhangers van de Black Lives Matter-beweging zeggen dat Rittenhouse en zijn bondgenoten de situatie op scherp hebben gezet met hun gewapende burgerwacht. Linkse Amerikanen vinden het een voorbeeld van het gevaar van het vrije Amerikaanse wapenbeleid.

Een deel van rechts Amerika ziet Rittenhouse juist als iemand die de orde probeerde te bewaren en zich terecht verdedigde toen hij werd aangevallen.

Gevreesd wordt voor onrust na de uitspraak. 500 leden van de Nationale Garde staan paraat om de orde in Kenosha te handhaven.