Schaatsster Schouten blijft winnen, ook op de 5.000 meter in Stavanger

Irene Schouten blijft de zeges in het begin van het olympische schaatsseizoen aaneenrijgen. De 29-jarige stayer won bij de wereldbeker in het Noorse Stavanger de 5.000 meter met overmacht, nadat ze vorige week bij de wereldbeker in Polen ook de 3.000 meter en de massastart op haar naam had geschreven.

Schouten, regerend wereldkampioene op de langste afstand, reed een ijzersterke race en had in de slotronde nog een versnelling in de benen. Met 6.52,83 schaatste de Nederlandse favoriete bovendien het baanrecord van Claudia Pechstein uit de boeken. "In wielertermen zou je zeggen: Merckxiaans", luidde het commentaar van Herbert Dijkstra.

Schouten reed haar rit tegen de Canadese Isabelle Weidemann. De Nederlandse nam al snel een voorsprong, maar omdat Weidemann in de buurt bleef kon ze af en toe van haar profiteren door op de kruising achter haar rug te duiken. Weidemann veroverde het zilver, op gepaste afstand (ruim twee seconden) van Schouten.

'Irene, weest trots'

In de rit daarna bleef de Noorse Ragne Wiklund lang onder de tijd van Schouten, maar voor eigen publiek stortte de wereldkampioene op de 1.500 meter in de slotfase toch in. Uiteindelijk kwam ze 3,63 seconden tekort voor het goud. De 21-jarige Noorse pakte wel het brons met een persoonlijk record.

Een week geleden betitelde Schouten haar overwinningen als "niet zo belangrijk". Het draait dit seizoen immers om de Olympische Spelen en op de weg daarnaartoe het olympisch kwalificatietoernooi. Daar kwam Schouten na haar zege in Stavanger enigszins op terug. "Ik moet er meer van genieten. Het is toch wel bijzonder dat ik meerdere World Cups achter elkaar win. Ik heb tegen mezelf gezegd: Irene, wees trots. Het gaat heel erg goed."