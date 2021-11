In de kampen van Verstappen en Hamilton is geen ruimte voor een relatie

De essentie van het verdict: Mercedes' nieuwe beelden gaven geen aanleiding het onderzoek te heropenen. De jury heeft daarom niet opnieuw beoordeeld of Verstappens actie wel of niet door de beugel kon. Het besluit tijdens de race om de kwestie ongemoeid te laten ('let them race') blijft dus overeind.

Uiteindelijk bleek het veel geblaat en weinig wol. Vijf dagen na de race op Interlagos is eindelijk duidelijk dat Max Verstappen zijn tweede plaats in de Braziliaanse grand prix behoudt. De coureur van Red Bull Racing wordt niet alsnog bestraft voor het felle verdedigen van zijn positie in een duel met naaste belager Lewis Hamilton.

Horner is uiterst kritisch over de aanval van rivaal Mercedes. "Je moet bij dit soort dingen altijd de vraag stellen: is dit nieuw? Is dit relevant? Belangrijk? Nou, dat was het dus absoluut niet. Er waren al genoeg camerabeelden voor de wedstrijdleiding om tijdens de race een oordeel te vellen."

"Uiteraard is dit een terechte beslissing. Ik ben niet verrast en snap niet goed waarom dit zo lang moest duren", zegt Verstappens teambaas Horner. "Als je met zo'n verzoek van Mercedes instemt gaat de doos van Pandora open. Dan is het einde zoek en kun je alles er wel bij slepen. Waar trek je dan nog de lijn?"

"Als Lewis Max niet ontweken had, waren ze gecrashed", stelt Wolff. "De video toont aan dat Max de bocht niet wilde halen. Stewards moeten tijdens de race toegang hebben tot alle relevante kanalen. En snel. Dat zal de komende races in deze titelstrijd een thema blijven en het staat nu op de kaart."

"We verwachtten niet dat we hier iets mee zouden winnen. Daar was het ons helemaal niet om te doen. We wilden een discussie op gang brengen en triggeren. Duidelijkheid creëren. Wat mag wel en wat mag niet? Waar ligt de grens? Dat is gelukt."

"Het is een heel ander verhaal dan wat ons op Silverstone overkwam", vervolgt Horner. "Toen leidde de aanvaring tussen Lewis en Max tot een verloren race, een afgeschreven auto en een coureur die naar het ziekenhuis moest."

"In Brazilië won Lewis Hamilton gewoon de race en had hij er verder geen last van. Het is onvergelijkbaar. Het was een non-issue. Hier waren twee coureurs gewoon hard met elkaar aan het knokken om de titel."

Wolff incasseert de nederlaag en beseft dat hij nu moet focussen op de resterende weken. "We hadden een dossiertje met nieuw bewijs en dat leek me relevant. Het is logisch dat we een verschillende zienswijze hebben. Het is nu een kwestie van zand erover. We gaan door. De regels zijn nu helder en daar gaan we mee aan de gang."

Nog drie grand prixs

Nog drie races heeft Lewis Hamilton om Verstappen van de leidende WK-positie te verdringen. En nog drie races heeft Mercedes om de constructeurstitel te prolongeren. "We willen niet dat de wereldtitel straks na de beslissende grand prix door de wedstrijdleiding wordt beslist. We zijn niet uit op een controversiële ontknoping en willen niet weken voortmodderen", stelt Wolff.

Duidelijk is dat de verhoudingen op scherp staan. Mercedes en Red Bull Racing zullen de komende weken alles doen om elkaar uit evenwicht te brengen. "Ik heb respect voor Mercedes' prestaties, maar het is een competitie. En we zitten middenin het meest intense titanenduel sinds we meedoen aan deze sport", zegt Horner. "We zijn concurrenten en er staat veel op het spel. Het gaat er extreem intens aan toe. We hebben keihard gewerkt om zo ver te komen."