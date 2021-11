Opzettelijk besmet met corona: 'Mensen gaan op zoek naar sluiproutes'

"Goedenavond is er iemand die corona heeft in de buurt van Haarlem? Liever corona dan een spuit", aldus een oproep op Facebook. Een reactie: "Ik zoek ook iemand met corona die ik kan zoenen." Deze mensen willen niet geprikt worden en laten zich opzettelijk met het coronavirus besmetten. Want, zo is de gedachte, met een herstelbewijs kun je een jaar lang overal naar binnen, ook als er een algeheel 2G-beleid wordt doorgevoerd, waarin ongevaccineerden zonder herstelbewijs her en der worden buitengesloten. Daarom worden er ook zogenoemde "besmettingsfeestjes" gehouden, waar mensen met en zonder coronabesmetting elkaar opzoeken. En de website jaikwilcorona.nl bood "hulp" voordat die door het hostbedrijf offline werd gehaald: bezoekers konden er terecht voor een speciale "coronakit" om thuis besmet te raken met het virus. Een screenshot van de website:

Ook Suzan (50) koos ervoor om zich te laten besmetten. Vooral omdat ze niet buitengesloten wil worden, maar bang is voor de bijwerkingen van het vaccin op lange termijn. "Voor mijn gevoel is nog niet alles duidelijk. Ik ben geen wetenschapper, maar ook geen wappie. Ik heb ook andere vaccinaties gehad." Ze liet zich door haar zoon aansteken, die besmet thuis zat. "Mijn man en ik gingen langs bij hem en onze schoondochter om eten te brengen. Toen zeiden we: besmet ons maar! Toen hebben we geknuffeld en uit hetzelfde glas gedronken." Vader bezoeken Gisteren kreeg Suzan haar positieve testuitslag, daarvoor was ze al in quarantaine gegaan. "Ik wil niemand anders besmetten. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat ik zo veel last zou hebben. Ik ben heel gezond, heb sinds mijn achttiende geen griep gehad, het voelt als een flinke griep." Ze hoopt dat als ze een herstelbewijs heeft, ze niet meer wordt belemmerd in haar werk. Ik kon laatst niet naar een beurs met mijn bedrijfje. En ik hoop mijn vader te kunnen bezoeken, die ernstig ziek is. Hij is thuis bij mijn moeder en zij wilde dat ik me liet vaccineren. Ik hoop dat ze het straks goed vindt als ik langskom."

Quote Het is bij ons echt ongelooflijk druk en we gaan nu langzaam weer naar code zwart. Ik vind het bijna crimineel Annemiek van der Eijk, arts-microbioloog en viroloog

Inspecteur-generaal Marina Eckenhausen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd reageerde gisteren verbolgen op de opzettelijke besmettingen: "Het is een klap in het gezicht van iedereen die zich al ruimschoots anderhalf jaar inzet om de pandemie te bestrijden", zei ze. Die reactie is begrijpelijk, zegt hoogleraar Gezondheidscommunicatie Bas van den Putte van de Universiteit van Amsterdam. "Maar het is de vraag of zo'n boodschap aankomt. Het gaat in de eerste plaats om waarom mensen dit doen." Voor de groep die bang is voor bijverschijnselen is het goed om te vertellen dat corona een veel ernstiger ziekteverloop heeft dan de mogelijke bijwerkingen, denkt Van den Putte. "Deze mensen maken zich zorgen om hun gezondheid en kunnen op die manier overtuigd en gerustgesteld worden." Voor de groep die gewoon niet wil, zal geen enkele boodschap overkomen. "Het verhaal dat de crisis heel zwaar voor velen is, hebben ze al een jaar gehoord. Dat heeft blijkbaar geen indruk gemaakt."

De Jonge wil actie ondernemen Demissionair minister De Jonge zegt dat hij van de verhalen over opzettelijke besmettingen gehoord heeft. Hij keurt het sterk af en zegt dat de inspectie nagaat wat we ertegen gedaan kan worden. "We zullen alle mogelijkheden en juridische mogelijkheden aangrijpen om hier iets aan te doen."

Arts-microbioloog en viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC reageert fel op de vraag wat ze van de opzettelijke besmettingen vindt. "Je vraagt dit echt aan de verkeerde. We zien hier dagelijks de gevolgen van de pandemie. Het idee om je te laten besmetten om te kunnen bieren, is ongelooflijk. Dan heb je het echt niet begrepen. Het is bij ons echt ongelooflijk druk en we gaan nu langzaam weer naar code zwart. Ik vind het bijna crimineel." De vaccinatie-angst moet echt worden weggenomen, vindt Van der Eijk. "Want wat deze pandemie echt heeft laten zien, is dat we het samen moeten doen, anders komen we hier niet uit, en gaat de kwaliteit van de zorg in zijn geheel achteruit."