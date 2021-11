Opnieuw 'Oranje boven' op 1.000 meter: Krol wint nipt, voor Verbij en Nuis

Nederlandse mannen heersen weer op 1.000 meter: Krol wint nipt, voor Verbij en Nuis - NOS

De verschillen tussen de drie landgenoten waren klein. Krol kwam in een direct duel met olympisch kampioen Nuis tot een tijd van 1.08,66. Nuis kwam 0,08 seconden tekort voor het goud. Verbij, die vorige week teleurstellend als zevende eindigde, was met 1.08,68 slechts 0,02 seconden langzamer dan zijn trainingsmaat Krol. Afgelopen zondag kleurde het podium bij de wereldbeker in Polen na de 1.000 meter voor mannen ook helemaal oranje. Otterspeer won in Tomaszów zijn eerste internationale kilometer sinds 2013, Krol en Nuis stonden na hun teleurstellende 1.500 meters ook op het podium. Otterspeer kon zijn goede prestatie van vorige week niet herhalen. Hij maakte te veel foutjes en eindigde met 1.08,95 op de achtste plaats. Zhongyan Ning was de beste niet-Nederlander. De Chinees kwam 0,09 seconden tekort voor een podiumplaats.

Leerdam vierde op 1.000 meter Na de 1.000 meter voor vrouwen stond er geen Nederlandse schaatsster op het podium; Jutta Leerdam was de beste Nederlandse op de vierde plaats. Brittany Bowe was net als in Polen oppermachtig op de kilometer. De Amerikaanse was met 1.14,16 maar liefst 0,84 seconden sneller dan de Japanse Miho Takagi, die het zilver pakte.

Amerikaanse Bowe ook in Stavanger klasse apart op 1.000 meter, Leerdam vierde - NOS

Jutta Leerdam eindigde met 1.15,22 één plaats hoger dan vorige week in Polen. De Nederlands kampioene heeft in aanloop naar de Winterspelen nog een flink gat te overbruggen met de oppermachtige Bowe; Leerdam was ruim een seconde langzamer dan de regerend wereldkampioene. Vorige week was het verschil 1,6 seconden. Over dat gat maakt Leerdam zich nog geen zorgen. "Ik kijk naar mijn eigen rit. Daar zit nog veel rek in", aldus Leerdam, die weet dat haar piekmoment later in het seizoen, tijdens de Olympische Spelen, ligt. "We trainen nu gewoon door, pakken deze wereldbekers mee. Het hoeft nog niet."

Leerdam schrikt niet van verschil met Bowe: 'Het hoeft nog niet' - NOS

Met haar scherpe tijd reed Bowe bovendien het baanrecord van Nao Kodaira uit de boeken. De Japanse klokte met 1.15,16 wel de derde tijd. Wüst negende Ireen Wüst werd vorige week zesde op de 1.000 meter in Polen. In Stavanger moest Wüst na een trage start veel goedmaken. Dat lukte niet helemaal. Met een tijd van 1.16,14 eindigde ze als negende. Femke Kok begon wel goed, maar kwam na een mindere slotronde tot een teleurstellende tijd van 1.17,57. Daarmee eindigde ze als zeventiende. Lotte van Beek reed naar de winst in de B-groep met een tijd van 1.16,65 De wereldbeker in Stavanger is live te volgen via deze stream. Bekijk het complete programma hieronder: