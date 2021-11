Olympische Spelen dichtbij voor skeletonster Bos na tweede plaats in wereldbeker

Skeletonster Kimberley Bos is prima begonnen aan het wereldbekerseizoen. De 28-jarige Edese eindigde als tweede in Innsbruck. Alleen de Europees kampioene Jelena Nikitina uit Rusland was haar te snel af. De Belgische Kim Meylemans werd in Oostenrijk verrassend derde.

Bos kwam als negentiende starter in de eerste run met 53,87 tot de tweede tijd achter Meylemans, die 53,75 nodig had. Nikitina was precies even snel als Bos.

In de tweede manche daalde Bos nog iets sneller (53,72) af, waarna Nikitina 0,10 onder haar tijd dook. Meylemans noteerde 53,87. De Belgische, die niet eerder op een wereldbekerpodium stond, viel daarmee achter Bos terug naar de derde plaats.

Olympische Spelen

Met haar tweede plaats is Bos al vrijwel zeker van plaatsing voor de Olympische Spelen, die van 4 tot en met 20 februari 2022 worden gehouden.

Om zich te verzekeren van deelname, was één keer een top-8 notering noodzakelijk. Nu ze die binnen heeft, is een plaats in de top-20 van het wereldbekerklassement voldoende voor een ticket naar Peking.

Een maand geleden was Bos nog in China, om haar eerste afdalingen te maken op de olympische baan. Bij het olympisch testevent, dat werd gewonnen door de Duitse Tina Hermann, eindigde ze als tiende.