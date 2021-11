Noor Ruud verrast met zege op Roeblev en plek bij laatste vier ATP Finals

De 22-jarige plaatste zich begin november als achtste en laatste voor het prestigieuze toetje in Turijn. Met de achtste plaats op de wereldranglijst is hij de hoogst genoteerde Noor ooit op de wereldranglijst.

Ook in de bijzonder spannende derde set kwam Ruud een break achter. Maar toch wist de Noor nog een tiebreak af te dwingen. Hoewel hij daarin een voorsprong zag verdampen door een gelukkige netbal van Roeblev, raakte hij niet van de kook.

Waar Roeblev alle vijf onderlinge duels had gewonnen en zodoende vol zelfvertrouwen aan de partij begon, oogde het spel van Ruud nerveus en verkrampt. Na de kansloos verloren eerste set en een break achterstand in de tweede ging hij aanvallender spelen, waarmee hij een derde set afdwong.

Casper Ruud heeft bij zijn debuut in de ATP Finals de halve finales bereikt. De Noor (8) vocht zich met 2-6, 7-5, 7-6 (5) langs de Rus Andrej Roeblev (5), al zag het daar aanvankelijk niet naar uit.

In Londen verloor Ruud zijn openingsduels in twee sets van Novak Djokovic. Daarna herstelde hij zich met een zege in drie sets op de Brit Cameron Norrie, die na een wedstrijd de plek innam van de geblesseerde Stefanos Tsitsipas.

In de halve finale neemt Ruud het zaterdag op tegen de als tweede geplaatste Daniil Medvedev. De andere halve eindstrijd gaat tussen Novak Djokovic (1) en Alexander Zverev (3).