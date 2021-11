Gynaecologen in Frankrijk massaal beschuldigd van seksueel geweld

In Frankrijk is een nieuwe MeToo-discussie ontstaan, nu over seksueel geweld door gynaecologen. Duizenden vrouwen zijn met verhalen gekomen over seksisme, hardhandig optreden en zelfs verkrachting door gynaecologen. "Al meteen toen ik binnenkwam, was het ongemakkelijk", zegt Eurydice Lombard. "De gynaecoloog vroeg of ik wel eens seks had met vrouwen. En welk standje mijn voorkeur had. Ik snapte niet wat het medisch belang was van die vragen." Daarna moest ze zich uitkleden in de kamer van haar gynaecoloog in een privéziekenhuis in Versailles, net buiten Parijs. "De arts kwam tussen mijn benen staan, met zijn onderlichaam helemaal tegen me aan. Hij ging over me heen liggen en streelde mijn borsten. Daarna ging hij weer recht staan en duwde zonder waarschuwing zijn vingers in mijn vagina. En hij vroeg of ik het goed voelde. Dit was geen medische behandeling. Dit was seksueel. Voor zijn eigen genot." In heel Frankrijk duiken sinds enkele weken getuigenissen op zoals die van Lombard. Op sociale media delen vrouwen hun ervaringen; bij een slachtoffervereniging melden zich aan de lopende band patiënten. "Wij krijgen zo'n 200 klachten per maand binnen", zegt voorzitster Sonia Bisch. 'Ik was in shock' Eurydice Lombard besloot heel bewust om met haar verhaal naar buiten te treden. "Voor andere vrouwen. Zodat ze zich geen slachtoffer voelen en weten dat ze niet alleen staan." Lombard kon zelf tijdens het bezoek aan haar gynaecoloog geen woord meer uitbrengen. "Ik was overdonderd door wat er gebeurde, ik was in shock. Het ging allemaal heel snel. Maar toen ik weer buiten was, stond ik te trillen op mijn benen. Ik was misselijk, had het gevoel dat ik moest overgeven."

Eurydice Lombard komt naar buiten als slachtoffer - NOS / Frank Renout

Ze kreeg uiteindelijk hulp van een psycholoog en meldde zich daarna met haar klacht bij het ziekenhuis, bij de Orde van Medici en bij de politie. "En ik kreeg te horen: de gynaecoloog spreekt uw aantijgingen tegen. Het is uw woord tegen het zijne." Dat is de reden dat veel van de klachten over gynaecologen binnenskamers blijven; slachtoffers hebben nauwelijks bewijs. 150 klachten over één gynaecoloog In Parijs ging dat anders. Daar besloten zes vrouwen de afgelopen weken om wél een aanklacht in te dienen, tegen een prominente gynaecoloog in Hôpital Tenon. Die wordt onder meer verdacht van verkrachting van een 15-jarige patiënte. Justitie heeft naar aanleiding van die aanklachten besloten om een officieel onderzoek naar de gynaecoloog te starten. De arts zelf spreekt de aantijgingen tegen, liet zijn advocaat aan de pers weten. Van zijn ziekenhuis mag hij in afwachting van het justitieel onderzoek consulten blijven houden en operaties blijven uitvoeren.

Verkrachting volgens de wet Verkrachting heeft in de Franse wet de volgende betekenis: het gaat om vaginale, anale of mondelinge penetratie van het lichaam van het slachtoffer, zonder toestemming, 'met het geslachtsdeel, vingers of een object'. Het slachtoffer moet gedwongen, bedreigd of verrast zijn door de penetratie.

"Alleen al over deze man zijn er bij ons 150 klachten binnen gekomen", vertelt Sonia Bisch van Stop VOG. "Sinds wij de zaak in de publiciteit hebben gebracht, melden zich steeds meer slachtoffers." De problematiek is niet nieuw. Al in 2018 schreef een adviesraad van de regering er een rapport over. Volgens de raad doet 'gynaecologisch geweld' zich in allerlei vormen voor. "Het gaat om seksuele intimidatie, seksueel geweld en verkrachting", schreef de raad. "Er zijn zoveel zaken beschreven dat we niet meer kunnen spreken van individuele gevallen." De regering werd opgeroepen met een 'ambitieus actieplan' te komen, maar daarna bleef het stil. De beroepsgroep van gynaecologen kwam wel in actie na alle ophef over de aanklachten in Parijs. Ze stelde een handvest op met twaalf gedragsregels voor hun leden. Het document moet worden opgehangen in wachtkamers, zodat cliënten weten wat hun rechten zijn.

Enkele van de gedragsregels: Elk lichamelijk onderzoek wordt vooraf gegaan door een gesprek met uitleg;

Voorafgaand aan elk lichamelijk onderzoek moet de vrouw vooraf mondeling toestemming geven;

Elke persoon die wordt onderzocht mag iemand meenemen als begeleider;

Elk onderzoek wordt stopgezet zodra een patiënt daarom vraagt