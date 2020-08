Hooggeplaatste oud-ambtenaar haalt uit naar Trump en kiest kamp Biden

Een voormalig hooggeplaatste medewerker van de regering-Trump heeft uitgehaald naar de manier waarop de president het land leidt. Miles Taylor was tussen 2017 en 2019 ambtenaar en staf-chef van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. In een opiniestuk in The Washington Post schrijft hij dat Amerika minder veilig is geworden als gevolg van de beslissingen van de president.

Taylor schrijft dat Trump het ministerie gebruikte om er politieke voordelen uit te halen. "Hij wilde dat we ons bijna alleen maar bezig hielden met zaken die belangrijk waren voor zijn herverkiezing, zoals het bouwen van een grensmuur met Mexico."

Volgens de ambtenaar hadden de "ongepaste en vaak absurde" verzoeken van de president als gevolg dat medewerkers van het ministerie regelmatig geen tijd hadden om zich met "serieuze veiligheidszaken" bezig te houden. "'s Ochtends kon je een bevel verwachten om de financiering stop te zetten aan buitenlandse bondgenoten omdat ze Trump boos hadden gemaakt en 's avonds verzocht hij bijvoorbeeld om de scherpe punten bovenop de grensmuur scherper te maken zodat ze meer schade konden aanrichten."

Schepsel uit het moeras

De plaatsvervangend woordvoerder van het Witte Huis zegt tegen persbureau Reuters dat Taylor "nog een schepsel is uit het moeras van Washington D.C.". "Hij heeft nooit begrepen hoe belangrijk het beleid van de president is en waarom het Amerikaanse volk hem heeft gekozen. Hij wil gewoon goedkoop scoren."

Naast het artikel in de krant heeft Taylor ook bekendgemaakt Trumps tegenstander, Joe Biden, te steunen in de presidentsverkiezingen. De timing is geen toeval: vandaag is ook de Democratische partijconventie begonnen waar Biden officieel wordt voorgedragen.

"Ik ben geen Democraat en ik ben het op belangrijke punten niet eens met Biden", zegt Taylor in een reclamefilmpje van anti-Trump-groep Republican Voters Against Trump. "Toch denk ik dat hij het land zal beschermen en ik ben ervan overtuigd dat hij niet dezelfde fouten zal maken als de president."

