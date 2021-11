Ongeloof in de vuurwerksector: 'Verbod valt rauw op ons dak'

Vuurwerkhandelaren en verkopers reageren verbolgen op het besluit van het demissionaire kabinet om dit jaar opnieuw een landelijk vuurwerkverbod in te stellen rond de jaarwisseling. Gisteren leek het er nog op dat een nationaal verbod het niet zou halen en dat gemeenten zelf moesten beslissen over maatregelen. Maar volgens minister De Jonge van Volksgezondheid is een verbod noodzakelijk om de druk op de zorg niet nog meer op te voeren.

"Ik begrijp dit totaal niet", zegt Reinier Kuijk van Bofi Vuurwerk Zaandam tegen NH Nieuws. "Wij zijn niet het probleem, wij zijn juist een oplossing in het probleem. Wij geven veilig vuurwerk, vuurwerkbrillen en adviseren mensen hoe ze het vuurwerk zo veilig mogelijk kunnen afsteken."

Dat beaamt vuurwerkverkoper Cees Dekker uit Medemblik. "Het enige wat met zo'n verbod wordt gedaan, is het stimuleren van illegale en buitenlandse handel. Vorig jaar draaiden Duitse webwinkels 800 procent meer omzet."

'Vies spelletje'

Ook verkoper André Tertsch uit Haarlem is boos. "Er wordt hier een heel vies spelletje gespeeld. Als wij zeggen dat er met schaatsen zo'n 40.000 man op de eerste hulp belandt, wordt dat weggewuifd. Ik heb het idee dat ze sowieso van vuurwerk af willen en corona gebruiken om het er doorheen te duwen. Laat ze er dan tenminste eerlijk over zijn, dan weet iedereen waar hij aan toe is."

Uit cijfers blijkt dat er vorig jaar minder ongelukken gebeurden rond de jaarwisseling dan in voorgaande jaren. Er meldden zich in totaal 383 vuurwerkslachtoffers in de ziekenhuizen en bij huisartsenposten. In de jaren daarvoor, zonder verbod, waren dat er gemiddeld ruim boven de duizend.

In de sector zijn ook mensen met begrip voor het kabinetsbesluit. "Het valt ons rauw op ons dak", zegt Hans van de Kamp van Vuurwerkland Van de Kamp in Voorthuizen tegen Omroep Gelderland. De ondernemer vindt het zuur, maar snapt het verbod ook. "Het gaat niet goed, de cijfers zijn hoog. De regering moet ook een signaal afgeven."

Wel maakt hij zich zorgen over de financiële gevolgen voor de vuurwerksector. "Voor mensen die moeten leven van de verkoop is dit een aderlating. Veel bedrijven gaan omvallen, vrees ik."

Vergoeding

Volgens demissionair staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) komt er net als vorig jaar een regeling voor handelaren en winkeliers die met vuurwerk blijven zitten. Vorig jaar was met die regeling een bedrag van zo'n 40 miljoen euro gemoeid.

Dat geld is hard nodig, stellen verkopers en handelaren. "We zijn al 50.000 euro kwijt aan campagnes, denk bijvoorbeeld aan flyers. Die kunnen we volgend jaar niet meer gebruiken", zegt verkoper Rob van Oosterhout uit Teteringen tegen Omroep Brabant. Hij moet ook zijn vaste vakantiekrachten teleurstellen. "Ik ga zo een paar studenten appen dat ze dit jaar niet kunnen werken bij ons."

Vuurwerkhandelaar Arno Engelkes van Onrust in Nieuw-Buinen is er ook niet gerust op dat al zijn gemaakte kosten worden vergoed. "Vorig jaar wisten we het eerder. Nu zijn we al heel ver in de voorbereidingen", zegt hij tegen RTV Noord. "Die steun is slechts een druppel. Het is bij lange na niet genoeg om onze omzet van 180.000 euro aan vuurwerk te kunnen compenseren."