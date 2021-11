Martens ontbreekt bij Oranjevrouwen vanwege handblessure

Live bij de NOS

Oranje speelt vrijdag 26 november in Ostrava om WK-kwalificatie tegen Tsjechië. Maandag 29 november volgt in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Japan.

Beide duels zijn live te zien op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app. Ook via NPO Radio 1 is het duel te volgen.