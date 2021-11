Knegt baalt in Debrecen: hij strandt ook op 1.000 meter in voorronde

Shorttracker Sjinkie Knegt is bij de wereldbekerwedstrijden in het Hongaarse Debrecen ook op de 1.000 meter al snel uitgeschakeld.

De Fries, die donderdag in de voorronde van de 1.500 meter gediskwalificeerd werd, kwam in zijn heat als vijfde en laatste over de streep. Jens van 't Wout en Itzhak de Laat wisten de kwartfinales wel te halen.

Bij de dames bereikten Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer de kwartfinales, die zondag op het programma staan. Selma Poutsma bleef in de series steken.