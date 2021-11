Afghaanse boeren blijven de wereld van opium voorzien

"We hebben altijd papaver verbouwd, nu ook, en we zullen het ook blijven doen", zegt Mustafa, een 33-jarige boer in het dorp Soeflaa in de Afghaanse provincie Helmand. Net als zoveel boeren in die regio heeft hij een groot deel van zijn land net omgeploegd om voor een nieuw seizoen papaver te zaaien. In de lente zijn de planten een meter hoog en klaar voor de oogst. Dan wordt er uit het melksap opium gehaald, waar onder meer heroïne van wordt gemaakt. Het gebeurt ondanks een belofte van Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid, kort nadat de Taliban in augustus de macht hadden overgenomen. "Toen we eerder aan de macht waren was er geen productie van drugs", zei hij toen. "We zullen de productie van opium weer tot nul terugbrengen." Hij zei hierbij wel hulp nodig te hebben van de internationale gemeenschap, voor de overstap naar andere gewassen.

Afghanistan opiumproducent nr. 1 Afghanistan is de grootste producent van opium in de wereld. Volgens het Verenigde Naties kantoor van Drugs en Criminaliteit (UNODC) gaat het om 80 procent van de productie; in Europa wordt zelfs 95 procent van de markt beheerst door in Afghanistan verbouwde opium. Honderdduizenden Afghanen zijn afhankelijk van de drugsproductieketen, die in 2018 goed was voor naar schatting 11 procent van de economie. In 2000 verbood het toenmalige Talibanregime het verbouwen van papaver, dat volgens hen on-islamitisch is, en in de gebieden die zij toen onder controle hadden stopte het binnen een jaar bijna volledig. Na de Amerikaanse invasie van 2001 nam de opiumproductie juist weer toe in gebieden waar de Taliban het opnieuw voor het zeggen kregen. Door een fikse belasting te heffen, verdienden zij naar schatting tussen de 40 en 400 miljoen dollar per jaar aan de drugshandel.

Voor boeren als Mustafa zijn er weinig alternatieven. Hij spreekt op zijn land met een Afghaans camerateam, dat werkt in opdracht van de NOS. "We zijn arm en moeten wel papaver verbouwen", zegt hij. Volgens hem zijn er geen andere gewassen waarmee hij net zoveel kan verdienen en die op zijn droge land zouden kunnen groeien. Voor papaver is weinig water nodig, net als voor tabak, dat op een ander deel van zijn land groeit en een ander groeiseizoen heeft. "Als ze het plotseling zouden verbieden, dan zou dat ons een hoop kosten. Er is onvoldoende water voor de meeste andere gewassen, en we zouden verlies lijden." Volgens lokale media hebben Talibanstrijders in augustus dorpelingen ontmoet om hen op een verbod voor te bereiden. Mustafa hoorde hiervan in de media, maar kreeg zelf geen bezoek. In september liet de nieuwe gouverneur van Helmand, Abdul Ahad, die ook bekendstaat als Talib Mawlawi, een voor boeren hoopvoller geluid horen. "We weten dat dit het centrum van narcotica is, maar families zijn ervan afhankelijk", zei hij tegen de Britse krant The Times. "We hebben met boeren gesproken en hebben aan hen verteld dat ze het gewas kunnen blijven verbouwen, en we zien wel wat de centrale regering in de toekomst zegt." Gevoelig onderwerp Lokale Talibanleiders waren bereid een interview te geven aan het camerateam van de NOS over het onderwerp, maar de benodigde toestemming hiervoor werd uiteindelijk niet ondertekend door de autoriteiten in Kabul. Het onderwerp ligt gevoelig, in elk geval zolang er geen duidelijk beleid en wetgeving is. Hoewel een verbod op drugshandel ideologisch zou passen bij de Taliban, is het de vraag of het regime zonder de inkomsten kan - helemaal voor de duur dat internationale tegoeden zijn bevroren. Ook zou een verbod de Taliban aanhangers kosten. Veel boeren als Mustafa steunen de Taliban juist, omdat zij erg hebben geleden onder het jarenlange conflict tussen de Taliban en het Afghaanse leger, gesteund door NAVO-troepen. Ook in zijn dorp kwamen gewelddadige huiszoekingen en luchtaanvallen voor. "Onze velden werden verwoest", zegt hij over de oorlog. Met het nieuwe regime is hij gelukkig, zegt hij.

Quote De consumptie van papaver verwoest de levens van de jonge generatie. Wie verslaafd is aan papaver, is nutteloos voor de maatschappij. Dorpsoudste Nek Mohammad

Dorpsoudste Nek Mohammad van het nabije dorp Kajla hoopt wel dat de Taliban het verbod op opiumproductie doorzetten. Vooral omdat het niet alleen voor de export is. Naar schatting een tiende van de 36 miljoen Afghanen is verslaafd aan drugs. "De consumptie van papaver verwoest de levens van de jonge generatie", zegt Mohammad. "Als ze het niet gebruiken, dan zijn ze gezond en dienen ze de maatschappij, het land, de mensen. " Boer Mustafa zou best iets anders dan papaver willen verbouwen, maar zegt dat hij hierbij hulp nodig heeft van de regering of een internationale organisatie. Nu schieten drugsproducenten en smokkelaars papaverboeren vaak een groot deel van hun productiekosten voor. "Als iemand ons zou helpen met goede zaden van een ander gewas en ook met voldoende water in het juiste seizoen, dan zouden we stoppen met papaver. Maar niemand helpt ons. Dus we moeten wel."