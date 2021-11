PSV-spits Zahavi tot winterstop uitgeschakeld, Max met corona aan de kant

De personele problemen bij PSV blijven maar aanhouden. De Israëlische spits Eran Zahavi is de afgelopen interlandperiode allesbehalve schadevrij doorgekomen en zal zeker dit kalenderjaar niet meer in actie kunnen komen vanwege een knieblessure.

Ook achterin moet Schmidt een vaste kracht missen: linksback Philipp Max heeft positief getest op corona en is zaterdag niet inzetbaar in het thuisduel, de eerste wedstrijd van negen stuks in vijf weken. Een vol programma dus, maar ook daar maakt de coach zich niet druk over. "We kijken nu eerst naar morgen, naar de wedstrijd tegen een lastige tegenstander."

"We hebben met Carlos Vinícius, Maxi Romero, Bruma, Ritsu Doan, Yorbe Vertessen en Mario Götze nog genoeg opties voorin. In de laatste twee wedstrijden, tegen FC Twente en Fortuna Sittard, hebben we negen doelpunten gemaakt."

PSV-Vitesse bij de NOS

De wedstrijd PSV-Vitesse begint zaterdagmiddag om 16.30 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app, maar ook via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Een korte samenvatting is direct na de wedstrijd te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Om 22.25 uur is er een uitgebreide samenvatting in Studio Sport Eredivisie op NPO 1.