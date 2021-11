PSV-spits Zahavi tot de winterstop uitgeschakeld, Max met corona aan de kant

De personele problemen bij PSV blijven maar aanhouden. De Israëlische spits Eran Zahavi is de afgelopen interlandperiode allesbehalve schadevrij doorgekomen en zal zeker dit kalenderjaar niet meer in actie kunnen komen.

Gevoegd bij de absentie van Cody Gakpo en Noni Madueke, die beiden al langer geblesseerd aan de kant staan, is de voorhoede flink gehavend. Maar ook achterin moet de Duitser een vaste kracht missen: linksback Philipp Max heeft positief getest op corona en is zaterdag niet inzetbaar in het thuisduel.

De wedstrijd PSV-Vitesse begint zaterdagmiddag om 16.30 uur en is live te volgen via flitsen op NPO Radio 1. Een korte samenvatting is direct na de wedstrijd te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Om 22.25 uur is er een uitgebreide samenvatting in Studio Sport Eredivisie op NPO 1.