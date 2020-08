Situatie Wit-Rusland brengt hockeycoach Kruis in lastig parket

De gespannen situatie in Wit-Rusland heeft Herman Kruis, de Nederlandse bondscoach van de Wit-Russische hockeysters, in een lastig parket gebracht. Kruis is in Nederland, maar zou komend weekeinde afreizen voor een trainingskamp in Minsk. "Hoe belangrijk is sport als er een revolutie aan de gang is?", vraagt hij zich af.

Kruis heeft wekelijks via Skype contact met zijn staf en speelsters. "Dat is heel lastig. Het internet wordt geregeld geblokkeerd en er is angst om dingen via WhatsApp te delen, want er wordt meegekeken. Het belangrijkste is dat mijn staf en speelsters in veiligheid zijn."

Eind januari veroverden de Wit-Russische zaalhockeysters de Europese titel, door in de finale Nederland na shoot-outs te verslaan. Sindsdien worden Kruis en zijn speelsters op handen gedragen. "In Minsk werden grote billboards opgehangen met onze gezichten erop. En die hangen er nog steeds."

Dilemma

Nu staat Kruis voor een dilemma. Volgende week staat een trainingskamp in de Wit-Russische hoofdstad gepland, maar hij twijfelt zeer wat hij moet doen. Kruis heeft contact gehad met de Nederlandse en de Wit-Russische ambassadeur en wacht nu op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.