Syriër met auto vol zwemvesten opgepakt in Ulvenhout

Een 25-jarige Syriër is vannacht in Ulvenhout aangehouden door de Koninklijke Marechaussee op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel. Hij had een groot aantal zwemvesten, een opblaasbare boot en een buitenboordmotor in zijn auto.

De man, die in Duitsland woont, kwam in beeld bij een politiecontrole. Na de vondst schakelde de politie de marechaussee in, schrijft Omroep Brabant.

Onderzoek wees uit dat de Syriër op weg was naar Frankrijk. De marechaussee vermoedt dat hij bezig was met het voorbereiden van het smokkelen van vluchtelingen, mogelijk via het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Aanvullend onderzoek moet daar duidelijkheid over geven.

Afgelopen dinsdag werd ook al een Syrische man uit Duitsland opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij werd aangehouden bij een reguliere controle in het Gelderse Babberich en vervoerde zeven mensen uit Syrië zonder geldige papieren.