Feyenoord rekent op Oranje-doelman Bijlow: 'Hij moet nog test doorkomen'

Justin Bijlow haakte deze week bij het Nederlands elftal af voor de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, maar dit weekend staat hij als het goed is weer gewoon onder de lat bij Feyenoord. "De verwachting is dat hij zondag gaat redden. Hij moet zaterdag nog wel een test doorkomen", zei trainer Arne Slot op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Open en eerlijk De 23-jarige Bijlow liep in Montenegro, waar Oranje met 2-2 gelijkspeelde, een lichte liesblessure op bij de laatste tegengoal. Hij zou daarna zelf bij bondscoach Louis van Gaal hebben aangegeven dat hij niet helemaal fit was en dat kan Slot wel waarderen. "Dat is knap, maar volgens mij is het ook vrij normaal dat je aan de trainingsstaf vertelt hoe je ervoor staat. Zeker in een groep die goed in elkaar zit, is het belangrijk dat je open en eerlijk communiceert. Ik denk dat Justin dat goed gedaan heeft." Slot weet ook dat er in het verleden voorbeelden zijn geweest van spelers die minder eerlijk waren over blessureleed. "Het is ook niet compleet normaal, maar wel vrij normaal."

Nederland terug in toptien Het Nederlands elftal behoort weer tot de beste tien voetballanden ter wereld. Op de ranglijst van de FIFA is Oranje, drie dagen na het bereiken van het wereldkampioenschap, één plekje gestegen: van elf naar tien. België voert de ranglijst nog aan, met een kleine voorsprong op Brazilië.

Net als afgelopen dinsdag bij het Nederlands elftal is de Kuip ook zondag weer leeg vanwege de tijdelijke coronamaatregelen. Slot zal het Legioen missen: "Een tegenstander speelt hier zonder publiek met meer ontspanning, omdat je niet paniekerig aan de bal wordt door geluiden om je heen." Feyenoord is dit seizoen de club met de minste verliespunten en treft met PEC de nummer laatst. Toch moeten de Zwollenaren niet worden onderschat. "Ze staan te laag. Ze zijn best wel ongelukkig geweest in een aantal wedstrijden. Ik denk dat ze tot meer in staat zijn", aldus Slot.