Marechaussee mag etnisch profileren aan de grens, maar wil dit niet langer

De marechaussee mag reizigers aan de grens selecteren voor controle op basis van hun etniciteit, maar wil dit "vanuit onze legitimiteit en het maatschappelijk vertrouwen" niet meer doen. Dat staat in een notitie die is gepubliceerd voorafgaand aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 24 november.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee bevestigt berichtgeving hierover in de Volkskrant, maar wil verder niet ingaan op de notitie. In september oordeelde de rechter in Den Haag dat de marechaussee reizigers aan de grens mag blijven selecteren voor controle op basis van hun etniciteit en dat er dan geen sprake is van discriminatie.

Maar hoewel etniciteit onder bepaalde omstandigheden dus deel mag uitmaken van beslissingen van de marechaussee, wil de dienst dit niet langer, "ook bezien in het licht van het maatschappelijk draagvlak", staat in de notitie. "Het leidende uitgangspunt is dat de KMar geen gebruik wil maken van etniciteit als indicator binnen profielen of selectiebeslissingen binnen de toezichtstaken."

Uit de rij gepikt

De zaak waarover de rechter oordeelde in september was aangespannen door Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties. Ook twee burgers deden mee, onder wie gemeenteraadslid in Eindhoven Mpanzu Bamenga. Hij werd in 2018 op Eindhoven Airport uit de rij gepikt en aangezien voor een Nigeriaanse mensensmokkelaar. Tegenover de Volkskrant verklaart Bamenga nu dat hij blij is met het besluit van de marechaussee.